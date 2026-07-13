Un inicio de temporada "flojito" y la esperanza puesta en el nuevo Mercat Nou: "Si se cumple lo que dicen, va a ser una maravilla"

El proyecto del nuevo Mercat Nou vuelve a despertar la ilusión entre los comerciantes después de años de espera. Mientras el Ayuntamiento fija en 2030 el estreno de las nuevas instalaciones, los vendedores afrontan un inicio de temporada desigual y confían en que el traslado sirva para dejar atrás los problemas que arrastran las vetustas instalaciones.

Cuando se cruza la puerta del mercado la sensación es un tanto agridulce. Algunos puestos están más vacíos que de costumbre, muchos comerciantes reconocen haber empezado bien la temporada, pero otros lamentan que va a ser "muy flojita". Pero preguntes a quien preguntes, el foco lo tienen puesto en el traslado al nuevo mercado.

"Hace siete años que estoy aquí y desde el primer día me dijeron que nos trasladarían; ojalá llegue el momento, porque significará que tendremos instalaciones nuevas y no tendremos los problemas de ahora, porque estamos sin aire acondicionado", explica Clara Torres, dueña del pequeño puesto de flores que lleva su nombre. El proyecto lleva dando vueltas en los despachos municipales desde hace tiempo, pero la aprobación del anteproyecto en el último pleno del Ayuntamiento parece acercar su ejecución.

Clara Torres junto a su pareja en el puesto de flores que llevan en el Mercat. / Toni Escobar

Una remodelación completa

Según los cálculos del edil de Comercio y Mercados, Àlex Minchiotti, las obras empezarán durante el primer semestre de 2027 y finalizarán en 2029, para dejar en 2030 una superficie comercial totalmente renovada con zona de restauración, diez locales frente al Parque de la Paz y tres plantas soterradas de aparcamiento con más de 300 plazas. El espacio que ocupa actualmente el Mercat Nou quedará libre y se convertirá en una nueva zona verde integrada en el vecino Parque de la Paz. Además, se peatonalizarán calles como las de Canarias y Catalunya.

Entre los comerciantes se nota que hay ganas; pero también poca fe. Mari, de Es Caramull, lo tiene claro: "Lo estamos esperando, llevamos muchos años esperando, no sabes si creértelo o no. Me parece una buena idea, pero quizás estaría mejor arreglar este que tenemos. Pero todo lo que sea mejorar, 'palante". Otras lo ven todavía con mejores ojos, como Marga, de Frutas y Verduras Marga Boned: "Va a ser maravilloso, cada vez lo veo más cerca. De aquí nos vamos al mercado nuevo, tenemos fe en eso".

Mari, de Es Caramull, con su empleada tras el mostrador. / Toni Escobar

Instalaciones deterioradas y cansancio entre los vendedores

El camino al nuevo mercado no está siendo fácil para los propietarios de los puestos, que ya acumulan varios cierres del parking subterráneo debido a desprendimientos de la estructura. El último, a finales de mayo –subsanado por el Ayuntamiento con un aparcamiento provisional– ha hecho mella en muchos comerciantes, cansados de una historia que se repite una y otra vez: si la gente no puede aparcar, hay menos clientela.

A Paula, de Blat Ibiza, que ve la temporada "más flojita que de costumbre", el proyecto le parece bien siempre y cuando haya "garantías" para la gente que depende del puesto para salir adelante, y no solo beneficie a los dueños del mercado. Pero eso sí, "con aire acondicionado y con parking".

"Todavía es pronto para sacar conclusiones"

Aunque el futuro acapara buena parte de las conversaciones entre los propietarios de los puestos, el presente sigue marcado por una temporada turística que no termina de despegar para todos. Las opiniones son diversas, aunque la mayoría coincide en que aún es pronto para hacer balance y que los meses fuertes del verano serán los que marquen realmente el pulso de las ventas.

En la pescadería Vicente, Imad explica que lleva cuatro meses trabajando en el mercado y que, por ahora, la actividad ha sido inferior a la de abril y mayo. "Esperamos que suba el ritmo en verano, pero hasta ahora la cosa va un poco floja", resume. Una percepción similar comparte Mari, que asegura que la campaña está siendo "bastante más floja que la del año pasado". No sabe si la causa es el Mundial de fútbol o simplemente un cambio de tendencia.

Otros comerciantes prefieren ser prudentes. Marga Boned considera que la temporada alta acaba de iniciarse y asegura que clientes "hay". En la floristería, Clara Torres dibuja un escenario diferente y sostiene que este año el movimiento comenzó algo antes y que, con la llegada del verano, el trabajo diario es constante.

Uno de los pasillos de pescadería en el Mercat Nou. / Toni Escobar

Paula, por el contrario, sí percibe una tendencia negativa: "Noto que este año hay menos ventas que el anterior, y el anterior menos que el anterior". A su juicio, la temporada cada vez arranca más tarde. Una impresión que comparte también Juan Carlos, que lleva una carnicería, para quien la campaña está siendo "más bien flojita" respecto al año pasado.

Las sensaciones son desiguales, pero todos miran hacia un horizonte común: un mercado más moderno y grande. En cuanto al día a día, por lo general, todos prefieren esperar a que julio y agosto terminen de confirmar si el verano acaba remontando o si, por el contrario, 2026 consolida la percepción de una temporada más discreta.