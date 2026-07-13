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Incendios en Ibiza

Incendio en una casa okupada en ses Feixes de Talamanca de Ibiza

El fuego se ha iniciado en una vivienda y la columna de humo negro es visible a kilómetros de distancia

Incendio en una casa okupada en ses Feixes de Talamanca de Ibiza

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Carlos Martorell

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César Navarro Adame

César Navarro Adame

Ibiza

Una enorme columna de humo negro, visible a kilómetros de distancia, ha encendido todas las alarmas en la ciudad de Ibiza. Las llamas se han iniciado en la zona de ses Feixes des Prat de ses Monges, en Talamanca, y según varios vecinos, afectan a una vivienda okupada donde ya se registró un fuego en agosto de hace tres años. Los bomberos han recibido la alerta de fuego a las 14.45 horas y han desplazado de inmediato una dotación hasta este humedal protegido.

Incendio en una casa okupada en ses Feixes de Talamanca de Ibiza

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Incendio en Ses Feixes /

Las mismas fuentes explican que el morador de esta casa abandonada acumula todo tipo de residuos, rasgo característico de quien padece el llamado síndrome de Diógenes, y que en agosto de 2023 se registró el primer incendio en este inmueble por estas causas.

La emergencia de ese 11 de agosto de hace tres años se declaró pasadas las nueve de la mañana, sin que se registraran heridos. La extinción del incendio se tuvo que hacer por fases, ya que en último lugar se apagaron las brasas bajo los cascotes desprendidos del techo, que de hecho acabó colapsando. Los bomberos no podían acceder a estos rescoldos y tuvieron que localizar una excavadora para el desescombro.

Los bomberos han tenido que activar un refuerzo ante la virulencia de las llamas. En un primer momento, y según relata una vecina, una dotación de la Guardia Civil ha intentado apagar las llamas.

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