La familia del multimillonario detenido en Ibiza denuncia una "persecución política" de Trump

La familia del multimillonario estadounidense James ‘Fergie’ Cox Chambers Jr., detenido en Ibiza a petición de Estados Unidos, ha denunciado que el procedimiento de extradición responde a una supuesta "persecución política" de la Administración de Donald Trump por el apoyo del empresario y filántropo a la causa palestina.

En un comunicado remitido a Efe, sus familiares han hecho un llamamiento a juristas, representantes políticos y organizaciones solidarias con Palestina para que se movilicen contra su entrega a las autoridades estadounidenses.

Chambers fue arrestado el pasado viernes por agentes de la Policía Nacional en plena calle de Ibiza, cuando se encontraba acompañado de su familia. La detención se produjo en cumplimiento de una solicitud de extradición formulada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Un juzgado de la isla acordó posteriormente su ingreso en prisión provisional. La medida cautelar será revisada durante una vista prevista para este jueves, 16 de julio.

Condena de hasta 30 años de prisión

Según sostiene la familia, el empresario afrontaría varios cargos federales que podrían suponerle una condena de hasta 30 años de prisión. Sus allegados aseguran que la acusación más grave estaría relacionada con una supuesta financiación de la resistencia palestina, un señalamiento que califican de "fabricado".

Los familiares afirman que la acusación se basaría únicamente en transferencias de dinero realizadas por Chambers desde Estados Unidos a Túnez, país en el que residía y donde desarrollaba actividades empresariales y de patrocinio deportivo.

El comunicado señala que Chambers recibió en 2023 alrededor de 250 millones de dólares tras vender su participación en Cox Enterprises y desvincularse de la fortuna familiar. Según sus allegados, destinó posteriormente parte de ese patrimonio a proyectos de activismo social, solidaridad internacional y ayuda humanitaria.

La familia asegura también que el empresario ha donado más de un millón de libras a iniciativas humanitarias en Gaza, además de financiar organizaciones y medios de comunicación favorables a la causa palestina.

Su pareja, Stella Schnabel, sostiene que Chambers está encarcelado por utilizar su patrimonio para apoyar a Palestina y considera que el procedimiento abierto contra él constituye una persecución política relacionada con su actividad humanitaria.

Los allegados del empresario han convocado movilizaciones para el próximo jueves, coincidiendo con la revisión judicial de su ingreso en prisión. Consideran que su eventual extradición podría sentar un precedente para el movimiento internacional de solidaridad con Palestina.

Hasta el momento, las autoridades españolas no han informado públicamente de los delitos concretos que fundamentan la petición de extradición. Tampoco el Departamento de Justicia estadounidense ha hecho pública una acusación contra Chambers.