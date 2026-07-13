Propietarios de furgonetas camperizadas y autocaravanas hacen su agosto en Ibiza alquilándolas a turistas de manera irregular

Cuando a finales de 2024 se hizo público el contenido de la Ley 5/2024 de control de la afluencia de vehículos en la isla de Ibiza para la sostenibilidad turística, que da potestad al Consell de Ibiza para fijar límites a la entrada, circulación y estacionamiento de vehículos, no tardaron en surgir las primeras protestas. Entre los colectivos que mostraron su desacuerdo con la norma, además de navieras y el sector del alquiler de vehículos, se encontraban los "caravanistas" y los trabajadores expulsados del mercado inmobiliario por los estratosféricos precios de las viviendas en las Pitiusas, forzados a vivir en autocaravanas y furgonetas adaptadas como última y única opción para seguir en las islas.

Los primeros protestaban por considerar que la obligación de solicitar cupo durante el periodo de regulación incluyendo un billete de ida y vuelta y un certificado de reserva en uno de los cinco campings oficiales de la isla, discriminaba al turismo de caravaning frente al de hotel y apartamentos.

Los segundos denunciaban la "demonización" y "persecución" de un grupo social que no residía en una caravana por gusto sino por obligación.

Entre unos y otros quedó un elevado número de propietarios de furgonetas, cámpers y autocaravanas que no protestaron porque no están en las Pitiusas para hacer turismo ni viven en ellas, sino que, más bien, viven de ellas, alquilándolas como alojamientos turísticos con ruedas sin ningún tipo de permiso ni de control.

Reincidentes

Los ejemplos son numerosos en páginas web especializadas en este tipo de vehículos, como Camplify o Yescapa. Hasta en la conocida plataforma Airbnb se ha colado, una vez más, la furgoneta cuyo alquiler irregular ha denunciado en varias ocasiones Diario de Ibiza. Este caso en particular demuestra la escasa eficacia que tienen los llamamientos al orden o las multas por parte de la Administración, porque la persona que ofrece el vehículo, de nombre Richard, ha sido expulsado ya en varias ocasiones de Airbnb, pero el pasado lunes sin ir más lejos seguía anunciando su Ford Transit Courier en dicho portal y en Camplify, con un sugerente texto: "Es una furgoneta diésel con cambio manual, con una zona de descanso en el interior y sin ventanas traseras, lo que significa que puedes pasar desapercibido. Te recomiendo aparcar en el bosque, lejos de la ciudad; el norte de la isla es el mejor lugar por la noche para dormir tranquilo".

El precio diario para el mes de julio en este caso son 129,34 euros en una plataforma y 230 euros en otra, más 20 euros por la ropa de cama, algo elevado para la escasa calidad de su producto, a tenor de las fotografías que adjunta: un simple colchón que ocupa toda la parte trasera de la furgoneta con un par de cojines.

Una furgoneta con un colchón se alquila por más de 100 euros la noche para pernoctar / Camplify

Apenas un par de la decena de anuncios consultados señalan en la descripción de sus vehículos la prohibición de acampar libremente en la isla y la obligación de pernoctar en alguno de los campings oficiales. La gran mayoría obvia cualquier tipo de información al respecto y, en muchas de las descripciones, se promociona la posibilidad de dormir "en cualquier sitio", como el propietario de otra furgoneta cámper que explica, en inglés, que es ideal para "cenar mientras se observa la puesta de sol y dormir cerca de es Vedrà bajo la luz de la luna".

Otro ejemplo más: "A diferencia de muchas autocaravanas y cámpers, este vehículo está homologado como turismo (coche), no como cámper. Esto supone una gran ventaja en Ibiza, donde existen restricciones y normativas específicas para vehículos vivienda".

Normativa

La normativa es clara y la recuerdan desde el Consell de Ibiza: por la Ley de Limitación de vehículos y las ordenanzas municipales, cualquier cámper o autocaravana que tenga cupo puede circular y puede estacionar, pero no puede utilizarse como alojamiento, ni por residentes ni por turistas, fuera de los campings autorizados. Además, reiteran desde la institución insular que tanto las policías locales de los cinco municipios ibicencos como los propios inspectores del Consell realizan periódicamente batidas para localizar autocaravanas, caravanas y furgonetas camperizadas pernoctando en suelo rústico y urbano.

A día de hoy, se están tramitando 28 propuestas de sanción a este tipo de vehículos por diferentes incumplimientos de la normativa, según datos facilitados por el Consell de Ibiza, desde donde afirman también que, si se prueba el alquiler de estos vehículos como alojamiento turístico, "el punto de partida de la multa por infracción turística son 270.000 euros".

Formentera

En Formentera el problema no es tan evidente, aunque varias de las furgonetas anunciadas con sede en Ibiza se ofrecen también para visitar Formentera.

No existe en la isla ningún camping regulado ni espacios adaptados para este tipo de vehículos, a pesar de lo que afirman algunas páginas webs de dudosa credibilidad. Dado que el Consell dispone desde 2006 de una Ordenanza de prohibición de acampada libre dentro de su normativa municipal, puede sancionar con 300 euros por día esta actividad. En abril de este año se hizo público que durante el verano anterior, en 2025, se había abierto procedimiento a 41 denuncias por acampadas ilegales.

Uno de los escasos anuncios que avisa de la legislación vigente que multa el 'wild camping' o pernoctar en espacios públicos no autorizados / Yescapa

Para el próximo otoño se preparan novedades en cuanto a la normativa estatal: La reforma del Reglamento General de Circulación, que entrará en vigor el 1 de octubre de 2026, aclara cómo deben estacionar las autocaravanas y otros vehículos acondicionados como vivienda. Podrán aparcar como cualquier otro vehículo siempre que no desplieguen elementos fuera de su perímetro, descansen únicamente sobre los neumáticos y no viertan fluidos procedentes del habitáculo.

La norma distingue entre aparcar y acampar. Una autocaravana estará aparcada si no saca toldos, mesas, sillas, patas estabilizadoras, escalones u otros elementos al exterior, aunque haya personas durmiendo dentro. En cambio, se considerará acampada si ocupa más espacio que el propio vehículo o usa el exterior como parte de la estancia. Los ayuntamientos podrán seguir regulando el estacionamiento, pero las restricciones deberán estar justificadas por razones objetivas como tráfico, seguridad o uso del espacio público.

Lo que sigue estando perfectamente regulado y es susceptible de sanciones es el alquiler de estos vehículos como alojamiento turístico temporal.