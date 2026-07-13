Una fiesta electrónica durante el eclipse vuelve a encender la polémica en Sant Antoni: "La falta de empatía con los vecinos es total"

Salvem sa Badia denuncia que el Ayuntamiento de Sant Antoni permitirá la celebración de un evento privado de música electrónica en la playa de s'Arenal coincidiendo con el eclipse solar del 12 de agosto, cuya entrada costará 45 euros. La entidad considera que esta autorización supone una nueva privatización de este espacio público, después de las críticas generadas por a celebración del Ibiza Global Festival, entre el 3 y el 5 de julio pasados en la misma playa.

El evento, denominado 'Feels Like Eclipse Festival', se promociona en Internet y en las redes sociales con "asientos en primera fila para una experiencia inolvidable en la principal playa de Sant Antoni", según recoge Salvem sa Badia.

La entidad para la recuperación de la bahía de Portmany sostiene que esta nueva explotación del espacio público de s'Arenal, debe suscitar un debate sobre si el concepto de "interés general" utilizado para autorizarla, "saltándose múltiples ordenanzas municipales", como la de ruidos, debe situarse por encima del "interés general" que, a su juicio, representa también la necesidad de descanso de los vecinos.

Una playa pública

Salvem sa Badia plantea igualmente que los residentes puedan disfrutar de un fenómeno como el eclipse en una playa pública sin tener que pagar a una entidad privada ni soportar música electrónica a todo volumen como acompañamiento obligatorio del acontecimiento astronómico.

La organización considera además "insólita" la autorización de la fiesta por el contexto de saturación que, según advierte, generará esa jornada en toda la bahía de Portmany. La entidad advierte de que Sant Antoni ya es, de manera general, el destino turístico más masificado de la isla, especialmente durante la puesta de sol, y recuerda que el eclipse tendrá lugar precisamente a esa hora.

Por este motivo, Salvem sa Badia expresa su preocupación por la amenaza de colapso del centro urbano de Sant Antoni y considera innecesario añadir "a la ecuación" un macrofestival en s'Arenal en el mismo horario. Sostienen que el evento, más que responder al interés general, "atenta contra este", especialmente desde el punto de vista de la seguridad.

Salvem sa Badia también atribuye a esta decisión municipal "graves efectos colaterales para el medioambiente" y considera que vuelve a convertir un espacio natural como la playa de s'Arenal en "una discoteca al aire libre".

Según informan, el pasado viernes la entidad presentó por escrito ante el Ayuntamiento una solicitud de acceso tanto al expediente de esta fiesta como al del Ibiza Global Festival. Su objetivo es revisar todas las autorizaciones, informes, resoluciones, decretos y quejas ciudadanas relacionadas con ambos eventos.

Salvem sa Badia recuerda que ninguno de los dos eventos forman parte de la programación de unas fiestas patronales ni tiene carácter municipal, sino que se trata de iniciativas particulares que, según sostiene, persiguen un beneficio económico o promocional "a costa de la privatización del espacio público, el medio ambiente y el descanso y el bienestar de los vecinos".

Quejas por el ruido, la contaminación lumínica y la suciedad

Tras el Ibiza Global Festival, que según la entidad convirtió la playa de s'Arenal en "una sala de fiestas durante tres días", Salvem sa Badia hizo un llamamiento a los vecinos para que relataran su experiencia personal. Desde entonces, asegura haber recibido múltiples comentarios, vídeos y sonometrías realizadas con aplicaciones móviles que reflejan el malestar generado por la fiesta y cómo la música impidió el descanso en viviendas de todo el entorno de la bahía.

La entidad señala que las molestias llegaron también a la zona de Cala de Bou, donde, incluso en casas bien aisladas acústicamente y con las ventanas cerradas, se registraron cerca de 90 decibelios en plena madrugada.

Las protestas recibidas no se refieren únicamente al ruido, que Salvem sa Badia identifica como el principal motivo de polémica, sino también a la contaminación lumínica. Un vecino de Can Tomàs, cuya vivienda se encuentra a cuatro kilómetros del evento, denunció la intensidad de la iluminación: "Había unas luces como de faro que se extendían hasta donde alcanza la vista, además de otras luces de efecto estroboscópico que parecían rayos a medianoche".

La entidad recuerda que el festival de música electrónica se celebró durante la época del primer vuelo de los pollos de pardela balear, un ave marina endémica que figura entre las más amenazadas de Europa, y alerta del peligro de desorientación que una iluminación de estas características implica para la especie.

Los vecinos también se quejaron reiteradamente de que la música superó ampliamente los límites establecidos y continuó hasta mucho después de la medianoche, afectando gravemente, según relataron, a su derecho al descanso. "Cuando llamé a la Policía Local para hacer la denuncia y mencioné los decibelios que llegaban a casa, me respondieron que este evento no tenía ningún límite de ruido", afirmó uno de los afectados.

Otros residentes se preguntan, apunta Salvem sa Badia, por qué el Ayuntamiento autoriza esta clase de festivales, que son privados y que, según consideran, aunque se amparen en el interés general, no tienen relación con él. "La falta de empatía con respecto a los vecinos es total", señaló otro afectado.

Las quejas también hacen referencia a la suciedad generada en la orilla. Según otro residente, "dos días después quedaban en la arena residuos como brazaletes de colores, vasos de plástico, globos e incluso cristales rotos. Muchos de estos materiales habrán acabado en el mar arrastrados por el viento", lamentan.