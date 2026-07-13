Detienen en Ibiza a un activista ultrarrico reclamado por Estados Unidos

La Policía Nacional ha detenido en Ibiza al estadounidense James Cox Chambers, conocido activista a favor del pueblo palestino y heredero de una fortuna de miles de millones de dólares que estaba reclamado por la justicia de Estados Unidos.

Desde la Policía Nacional confirman esta detención a Diario de Ibiza, sin aportar más detalles de las razones que la han motivado. Tras pasar a disposición judicial, Chambers ha ingresado en prisión provisional a la espera de que se resuelva el procedimiento de extradición, según informa La Vanguardia.

La detención de este ultrarrico estadounidense ya ha generado la primera reacción política. Así, Podem Illes Balears reclama este lunes que no se autorice la extradición de Chambers, ya que, según denuncia, forma parte de la "persecución internacional del movimiento de solidaridad con Palestina".

"Estamos viendo cómo la Administración [del presidente estadounidense Donald] Trump intenta extender más allá de sus fronteras la persecución contra quienes denuncian el genocidio en Gaza y apoyan la causa palestina. Si esta extradición prospera, estaremos ante un precedente muy peligroso para los derechos y las libertades democráticas", ha advertido la coordinadora de Podem Illes Balears, Lucía Muñoz, en un comunicado.

Una fortuna familiar astronómica

El partido político también traslada su solidaridad con Chambers, su familia y todas las personas perseguidas por su compromiso con Palestina, y hace un llamamiento a las instituciones españolas para que "defiendan la soberanía democrática frente a cualquier intento de exportar la represión política".

Los Chambers son la décima familia más rica de todo Estados Unidos y su patrimonio está valorado por encima de lo 33.000 millones de euros, según la estimación de la revista Forbes. En 2023, James Cox anunció que había vendido sus acciones en Cox Enterprises para protestar por el apoyo de su familia a la policía de Atlanta, a raíz de un polémico tiroteo en esa ciudad que acabó con varios fallecidos.