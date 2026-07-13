Incendio Forestal
Alcalde de Ibiza: "Pedimos a la ciudadanía que evite acercarse al incendio"
El fuego se ha originado en una infravivienda de la zona de Es Prat de ses Monges y en las tareas de extinción participan medios aéreos del Ibanat, bomberos y efectivos de la Policía Local de Eivissa
Los servicios de emergencia trabajan en la extinción de un incendio originado este lunes en una infravivienda situada en ses Feixes, en la zona de Es Prat de ses Monges. El Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) ha confirmado que se trata de un incendio forestal de gravedad potencial 1, declarado a las 14.45 horas.
Desde el primer aviso, agentes de la Policía Local de Ibiza se han desplazado hasta el lugar para colaborar en las tareas de seguridad y prestar apoyo a los servicios de emergencia.
En el operativo participan de manera coordinada efectivos del Ibanat, que han movilizado medios aéreos, los Bomberos del Consell d’Eivissa y el resto de cuerpos y servicios de emergencia implicados.
El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha agradecido "la rápida respuesta y la coordinación de todos los profesionales que están participando en la extinción del incendio y en la protección de la zona".
"Pedimos a la ciudadanía que evite acercarse al lugar de la intervención, que facilite el trabajo de los equipos de emergencia y que siga en todo momento las indicaciones de las autoridades. Continuaremos informando a medida que haya novedades", ha concluido el alcalde de la capital ibicenca.
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