Tráfico
Seis conductores drogados, taxis ilegales y otras infracciones: 27 denuncias en un control sorpresa en un punto clave de Ibiza
Un conductor de VTC da positivo en drogas mientras realizaba un servicio con pasajeros a bordo
La Policía Local de Ibiza ha interpuesto 27 denuncias durante un control preventivo de tráfico realizado en la madrugada de este lunes en el cruce de la avenida de Santa Eulària con el paseo Juan Carlos I, en la conocida como rotonda de los podencos por la escultura en homenaje a esta raza de perro ibicenco. El dispositivo, desarrollado alrededor de las 5.30 horas, tenía como objetivo reforzar la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de la normativa de transporte y circulación, apuntan desde Vila.
Como resultado del control, los agentes tramitaron 11 denuncias por infracciones de tráfico y detectaron diversas irregularidades administrativas y penales, hasta registrar un total de 27 denuncias, según informan desde el Consistroio
La Policía Local practicó seis pruebas de detección de drogas que dieron resultado positivo. Entre ellas figura la realizada al conductor de un vehículo de transporte con conductor (VTC), que dio positivo mientras prestaba servicio con pasajeros a bordo.
Taxi ilegal
Los agentes también levantaron un acta por ejercer la actividad de taxi ilegal, dos por captación ilegal de clientes y otras dos por no llevar la hoja de ruta obligatoria durante la prestación del servicio. Asimismo, se tramitaron diez actas por tenencia de sustancias estupefacientes, de acuerdo con la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana.
La Policía Local de Ibiza avisa de que continuará desarrollando este tipo de controles preventivos, especialmente durante la temporada turística, con "el objetivo de mejorar la seguridad vial, combatir el intrusismo en el sector del transporte de viajeros y velar por el cumplimiento de la normativa vigente".
- Alerta por la desaparición de una niña en Ibiza: intensa búsqueda con perros y drones de madrugada
- El autoapuñalamiento, principal hipótesis del fallecimiento del hombre hallado muerto en su coche tras un accidente en Santa Eulària
- Muere ahogado un hombre de 60 años tras lanzarse por un tobogán en la piscina de un hotel de Ibiza
- Sigue abierta la investigación sobre el hombre que apareció apuñalado dentro de su vehículo: la Guardia Civil de Ibiza busca las causas
- Las seis mujeres más influyentes de Ibiza, según Forbes Women: listado completo de las 30 de Baleares
- Juzgados de Ibiza: El edil de Turismo de Sant Antoni declara ante la jueza por alzamiento de bienes
- Al estar a mitad de precio, se llevan más cajas': Toni Serra, comerciante de Santa Gertrudis, revela cuál es el producto que los extranjeros compran en grandes cantidades
- Encuentran en Ibiza el cadáver de un hombre cosido a puñaladas dentro de un coche volcado