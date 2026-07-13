Seis conductores drogados, taxis ilegales y otras infracciones: 27 denuncias en un control sorpresa en un punto clave de Ibiza

La Policía Local de Ibiza ha interpuesto 27 denuncias durante un control preventivo de tráfico realizado en la madrugada de este lunes en el cruce de la avenida de Santa Eulària con el paseo Juan Carlos I, en la conocida como rotonda de los podencos por la escultura en homenaje a esta raza de perro ibicenco. El dispositivo, desarrollado alrededor de las 5.30 horas, tenía como objetivo reforzar la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de la normativa de transporte y circulación, apuntan desde Vila.

Como resultado del control, los agentes tramitaron 11 denuncias por infracciones de tráfico y detectaron diversas irregularidades administrativas y penales, hasta registrar un total de 27 denuncias, según informan desde el Consistroio

La Policía Local practicó seis pruebas de detección de drogas que dieron resultado positivo. Entre ellas figura la realizada al conductor de un vehículo de transporte con conductor (VTC), que dio positivo mientras prestaba servicio con pasajeros a bordo.

Control a un conductor por parte de los agentes. / A.E.

Taxi ilegal

Los agentes también levantaron un acta por ejercer la actividad de taxi ilegal, dos por captación ilegal de clientes y otras dos por no llevar la hoja de ruta obligatoria durante la prestación del servicio. Asimismo, se tramitaron diez actas por tenencia de sustancias estupefacientes, de acuerdo con la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana.

La Policía Local de Ibiza avisa de que continuará desarrollando este tipo de controles preventivos, especialmente durante la temporada turística, con "el objetivo de mejorar la seguridad vial, combatir el intrusismo en el sector del transporte de viajeros y velar por el cumplimiento de la normativa vigente".