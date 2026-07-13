El calor tampoco da tregua por la noche en Ibiza: mínimas de hasta 24 grados

El calor no desaparece en Ibiza cuando cae el sol. Después de jornadas marcadas por las altas temperaturas, las noches también están registrando un ambiente sofocante, con termómetros que descienden lentamente y una elevada humedad que incrementa la sensación de bochorno.

La previsión horaria de la Aemet para Eivissa muestra que las temperaturas se mantienen elevadas durante buena parte de la noche y de la madrugada. Esta situación deja poco margen para que las viviendas se refresquen, especialmente aquellas que han acumulado calor durante todo el día o que cuentan con una ventilación limitada.

Cuando las temperaturas mínimas no bajan de los 20 grados se habla de noches tropicales. Este fenómeno, cada vez más habitual durante los episodios de calor, puede dificultar la conciliación del sueño y reducir la calidad del descanso.

La humedad también desempeña un papel importante. Aunque los termómetros registren temperaturas inferiores a las del día, el ambiente húmedo dificulta la evaporación del sudor y provoca que la sensación térmica sea mayor. Como consecuencia, muchas personas continúan sintiendo calor incluso durante las primeras horas de la madrugada.

El calor nocturno afecta especialmente a quienes viven en pisos pequeños, plantas superiores, viviendas orientadas al sol o inmuebles que no disponen de sistemas de refrigeración. Las zonas urbanas también pueden conservar durante más tiempo el calor acumulado en edificios, carreteras y aceras.

Precauciones también durante la noche

Las medidas de protección frente a las altas temperaturas no deben limitarse a las horas centrales del día. Durante la tarde y la noche es importante beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sensación de sed, y evitar el consumo excesivo de alcohol, cafeína y bebidas muy azucaradas, ya que pueden favorecer la deshidratación.

También se recomienda utilizar ropa ligera, dormir con sábanas transpirables y realizar cenas poco abundantes. Una ducha con agua fresca antes de acostarse puede ayudar a reducir la temperatura corporal, aunque se aconseja evitar el agua excesivamente fría.

Para mantener las viviendas frescas, conviene cerrar ventanas, persianas y cortinas durante las horas de mayor calor. Al anochecer pueden abrirse para favorecer la ventilación, siempre que la temperatura exterior sea inferior a la del interior de la casa.

El uso de ventiladores puede ayudar a mover el aire, aunque durante los episodios de calor intenso puede ser necesario recurrir a sistemas de climatización o permanecer durante algunas horas en espacios refrigerados.

Los expertos también recomiendan apagar los aparatos eléctricos que no sean necesarios, ya que generan calor, y utilizar las habitaciones más frescas de la vivienda para dormir.

Atención a las personas más vulnerables

Las personas mayores, los bebés, los niños pequeños, las embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas son especialmente vulnerables a las altas temperaturas. También es recomendable comprobar el estado de familiares, vecinos o personas que vivan solas.

Entre los síntomas relacionados con el agotamiento por calor se encuentran el dolor de cabeza, los mareos, las náuseas, los calambres, el cansancio extremo y la sudoración intensa.

Ante señales más graves, como desorientación, pérdida de conocimiento, convulsiones o una temperatura corporal muy elevada, se debe llamar inmediatamente al 112 y trasladar a la persona afectada a un lugar fresco mientras llegan los servicios sanitarios.

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La persistencia del calor durante la noche confirma que las precauciones deben mantenerse durante las 24 horas. En Ibiza, las altas temperaturas no solo condicionan las actividades diurnas, sino que también afectan al descanso y al bienestar durante la madrugada.