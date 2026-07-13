Concluye sin éxito la búsqueda de los dos migrantes desaparecidos en el mar cuando se dirigían hacia Ibiza en patera

El operativo desplegado para localizar a los dos migrantes desaparecidos en el mar cuando viajaban en una patera hacia Ibiza ha concluido este lunes sin éxito. Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han retirado los medios movilizados después de tres días de búsqueda, aunque se mantiene activo un aviso a los navegantes por si alguna embarcación encuentra algún indicio en la zona.

Según informa Delegación del Gobierno, las labores de rastreo se reanudaron este lunes por la mañana por tercera jornada consecutiva y permanecieron activas hasta el mediodía. Los equipos inspeccionaron un amplio radio alrededor del punto en el que fue localizada la patera, pero no encontraron ningún rastro de los dos posibles ocupantes que continúan desaparecidos.

El dispositivo comenzó el sábado por la noche, alrededor de las 21.30 horas, y los equipos de rescate localizaran a tres personas que llevaban cinco horas en el agua. Tras ponerlas a salvo, encontraron la embarcación, en la que permanecían a bordo otros diez migrantes, todos ellos de origen magrebí. Se encontraban navegando a la deriva a 17 millas al sur de Formentera.

Los trece supervivientes fueron trasladados posteriormente al puerto de Ibiza. Sin embargo, de acuerdo con la información recabada por los servicios de emergencia, en la patera podrían viajar otras dos personas, por lo que Salvamento Marítimo y la Guardia Civil pusieron en marcha un amplio operativo marítimo y aéreo para tratar de localizarlas. Participaron la 'Guardamar Calíope', el helicóptero 'Helimer 203' y el avión 'Sasemar 308' de Salvamento Marítimo, además de la embarcación 'Duque de Ahumada' de la Guardia Civil.

Activo el aviso a navegantes

Estos medios realizaron búsquedas en un radio amplio alrededor de la zona en la que fue localizada la patera, en aguas próximas a Ibiza y Formentera. Pese a la extensión del rastreo y a la participación de medios aéreos y marítimos, el operativo no ha permitido encontrar a ningún otro posible ocupante de la embarcación. Las autoridades mantienen el aviso a los navegantes para que comuniquen cualquier avistamiento o indicio que pueda estar relacionado con los desaparecidos.

El balance del suceso queda, por tanto, en 13 migrantes rescatados con vida y dos desaparecidos. Las circunstancias en las que estas últimas habrían acabado en el mar no han trascendido.