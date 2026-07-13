Atención, conductores de Ibiza: cortado al tráfico un tramo de la calle Arxiduc Lluís Salvador por obras

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado de un nuevo corte de tráfico, esta vez previsto para este martes, 14 de julio, con motivo de los trabajos de hormigonado de la escalera situada en la calle de Juan Ramón Jiménez.

Según el cominicado firmado por el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, desde las 8 hasta las 15 horas quedará prohibida la circulación de vehículos por la calle Arxiduc Lluís Salvador, en el tramo afectado por las obras que se llevarán a cabo en la escalera.

La restricción afectará únicamente al tramo en el que se desarrollen los trabajos, por lo que se recomienda a los conductores que tengan previsto circular por la zona que busquen recorridos alternativos durante la mañana.

El Ayuntamiento pide "precaución" a los usuarios de la vía mientras duren las tareas y recuerda que el corte se mantendrá hasta la finalización de los trabajos previstos.