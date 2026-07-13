Los arquitectos rechazan la reforma del aeropuerto de Ibiza y exigen que no aumente su capacidad

La Demarcación de Ibiza y Formentera del Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares (Coaib) rechaza el proyecto de transformación del aeropuerto de Ibiza y reclama que las inversiones previstas se limiten a la modernización de la terminal y a su adecuación normativa, sin incrementar su capacidad operativa ni la presión turística sobre la isla.

El pronunciamiento de los arquitectos se produce después de la reunión celebrada la pasada semana en la sede del Consell de Ibiza entre Aena, las instituciones y diferentes representantes económicos y sociales para aclarar el alcance de las actuaciones, valoradas en 230 millones de euros hasta 2031. Este proyecto ha generado una importante respuesta en contra de todos los partidos políticos y las asociaciones ecologistas, profesionales y sociales de la isla. Desde Aena han reiterado, como adelantó Diario de Ibiza, que este proyecto no tiene como objetivo permitir que se incremento el tráfico de pasajeros y aeronaves.

Fue el primer encuentro de Aena con todos los representantes políticos de la isla y con las patronales, los sindicatos, el sector del transporte, el Colegio de Ingenieros de Caminos e IbizaPreservation. A su término, el presidente del Consell, Vicent Marí, compareció ante los medios acompañado por el vicepresidente ejecutivo del gestor aeroportuario, Javier Marín, y el conseller balear de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá. El principal mensaje trasladado tras la reunión fue que las obras se centrarán en la remodelación de la terminal y no supondrán un incremento de la capacidad del campo de vuelo ni del número de operaciones de aterrizaje y despegue.

Las explicaciones de Aena

"No hacemos inversiones en lo que se conoce en el mundo aeronáutico como ‘lado aire’ o ‘campo de vuelo’ y, por lo tanto, el número de aterrizajes y despegues que se pueden llevar a cabo en el aeropuerto de Ibiza no varía por estas inversiones", afirmó Javier Marín. El vicepresidente ejecutivo de Aena insistió en que "la capacidad del campo de vuelo será la misma que existe en este momento".

Reunión de administraciones, patronales y asociaciones con Aena en la sede del Consell de Ibiza. / Vicent Marí

Tras escuchar estas explicaciones, Vicent Marí consideró superada parte de la desconfianza generada por la falta de información sobre el proyecto. “Hoy por lo menos hemos superado esa desconfianza, esa falta de información, y nos hemos emplazado a seguir trabajando”, manifestó el presidente insular. Marí dejó claro que Ibiza no se opone a las reformas necesarias en el aeropuerto, sino a cualquier actuación que pueda traducirse en un crecimiento de la capacidad turística o en una mayor presión sobre el territorio.

Los arquitectos cuestionan el alcance de las obras

Pese a las explicaciones de Aena, el Colegio de Arquitectos considera que las dimensiones del proyecto van más allá de una simple modernización de la terminal. Según advierten, las actuaciones contemplan incrementar de 17 a 32 las puertas de embarque e instalar ocho nuevas pasarelas. Para la entidad, estos cambios constituyen una "transformación estructural de la infraestructura2, aunque no se actúe directamente sobre las pistas o el campo de vuelo.

Los arquitectos sostienen que el debate no debe limitarse al número máximo de aterrizajes y despegues, sino que debe analizar también la capacidad de la terminal para recibir, procesar y embarcar pasajeros y sus efectos sobre el conjunto del territorio.

"El suelo que hay, el agua que hay y el paisaje que queda. Y estos límites ya están tensionados" Demarcació d'Eivissa i Formentera del Col·legi Oficial d'Arquitectes

El aeropuerto de Ibiza mueve ya más de nueve millones de pasajeros al año, según recuerda la organización profesional, que advierte de que cualquier incremento de la capacidad funcional de la terminal puede traducirse en una mayor presión sobre el agua, la energía, la movilidad, la vivienda y el paisaje. La entidad fundamenta su posicionamiento en la función social que sus estatutos atribuyen al Colegio en materia de territorio, urbanismo, medio ambiente y protección del patrimonio arquitectónico. "Somos quienes cada día trabajamos con los límites físicos de esta isla: el suelo que hay, el agua que hay y el paisaje que queda. Y estos límites ya están tensionados", señala la Demarcación en su comunicado.

El Coaib considera que las decisiones sobre el aeropuerto se están adoptando sin una evaluación específica de impacto territorial y sin un estudio de capacidad de carga que determine qué volumen de actividad puede soportar Ibiza de manera sostenible.

Tres peticiones a las administraciones

Los arquitectos reclaman que el Plan Director del aeropuerto y el Documento de Regulación Aeroportuaria para el periodo 2027-2031, el denominado DORA III, limiten las actuaciones a la modernización y adecuación normativa de las instalaciones, sin aumentar su capacidad operativa. También solicitan la elaboración de un estudio independiente sobre la capacidad de carga territorial, ambiental y de las infraestructuras de Ibiza y Formentera. El análisis debería abordar, entre otros aspectos, la disponibilidad de agua y energía, la movilidad, la vivienda y los servicios públicos, y sus conclusiones deberían condicionar cualquier decisión sobre el futuro del aeropuerto.

La tercera petición es que se abra un proceso de diálogo real con las instituciones de Ibiza y Formentera antes de aprobar definitivamente las inversiones.

El DORA III deberá recibir el visto bueno del Consejo de Ministros antes del 30 de septiembre de 2026, por lo que el Colegio de Arquitectos considera que los próximos meses serán decisivos para concretar el alcance de las actuaciones.

La Demarcación recuerda que en las últimas semanas, se han pronunciado contra cualquier incremento de capacidad el Ayuntamiento de Ibiza, el Ayuntamiento de Sant Antoni, el Consell de Formentera y la Comisión Mixta de Insularidad del Congreso y el Senado.

Esta última ha instado al Gobierno central a revisar el Plan Director del aeropuerto y el DORA III para descartar cualquier crecimiento de la capacidad durante la temporada alta.

Una postura sin color político

El Colegio de Arquitectos asegura que su posición no responde a intereses políticos, sino a la defensa del territorio y de sus habitantes. La entidad se ha puesto a disposición de las administraciones para aportar su criterio técnico y reclama que se prioricen la optimización y el mantenimiento de las infraestructuras existentes frente a un modelo basado en el crecimiento.

La controversia se centra ahora en determinar si la ampliación de los espacios, las puertas de embarque y las pasarelas constituye únicamente una mejora de la terminal, como defiende Aena, o si prepara el aeropuerto para asumir un volumen superior de pasajeros, como advierten los arquitectos.