Segundo incendio en la ciudad de Ibiza en apenas dos horas y, además, distantes entre sí unos cientos de metros. Ahora, las llamas se han declarado en el interior de un yate que se encuentra amarrado en el pantalán exterior del puerto deportivo Botafoc Ibiza, situado en la entrada de la zona portuaria de es Botafoc.

Arde un yate amarrado en el puerto deportivo Botafoc Ibiza /

El fuego se ha iniciado apenas minutos después de que los bomberos diesen por estabilizado el que afecta, desde las 14.45 horas, a una zona del humedal protegido de ses Feixes des Prat de ses Monges, y cuyo foco se ha localizado en un hornillo que los dos okupas de una infravivienda estaban utilizando para cocinar.

Si el incendio de ses Feixes ha provocado una enorme columna de color negro, la originada por el incendio del yate es de un color más claro y está siendo arrastrada tierra adentro, atravesando las instalaciones del puerto deportivo, por el viento de poniente.

Activado el operativo de emergencias en la marina

El incendio en el muelle del puerto deportivo se ha originado sobre las cinco de la tarde. Según se puede apreciar en el vídeo que acompaña a esta información, está afectando a un yate de grandes dimensiones.

Los operarios de la marina han activado el protocolo de emergencias y, en cuanto han podido, han procedido a retirar las embarcaciones que se encuentran amarradas cerca de la siniestrada para que las llamas no se propaguen.

Todavía no han trascendido las causas de este nuevo incendio.

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