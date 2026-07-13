El tiempo
Alerta amarilla por calor en Ibiza y Formentera: las horas en las que más apretará el termómetro
La Aemet pronostica máximas de hasta 37 grados en las Pitiusas
Ibiza y Formentera vuelven a mirar al termómetro. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso amarillo por altas temperaturas en las Pitiusas, en una semana marcada por el sol, la ausencia de lluvias y valores que, en algunos puntos de la isla de Ibiza, volverán a situarse por encima de los 35 grados.
Según la información publicada por la Aemet, el aviso por calor afecta a las Pitiusas durante las horas centrales del día, entre las 12 y las 20 horas. Para este lunes y martes, el valor previsto en el aviso es de 36 grados, mientras que el miércoles sube hasta los 37 grados. La probabilidad del fenómeno se sitúa entre el 40% y el 70%.
Aunque no todos los municipios alcanzarán los mismos registros, el ambiente será plenamente veraniego en todo el archipiélago pitiuso. En Santa Eulària, Aemet prevé máximas de 36 grados tanto este lunes como el martes y el miércoles. En Sant Joan, los termómetros podrían subir hasta los 38 grados el miércoles, uno de los valores más altos que recoge la predicción municipal.
En Sant Antoni, las máximas oscilarán entre los 33 y los 35 grados durante los próximos días, mientras que en Sant Josep se moverán entre los 31 y los 33 grados. En la capital de la isla, la previsión apunta a máximas de 32 grados este lunes y martes, y de 33 grados el miércoles.
Formentera, por su parte, registrará temperaturas algo más contenidas, aunque igualmente altas. La previsión marca máximas de 30 grados este lunes y martes, y de 31 grados a partir del miércoles, con mínimas que se mantendrán entre los 24 y los 25 grados.
Sin lluvias y con radiación muy alta
El calor no llegará acompañado de demasiados cambios en el cielo. La predicción de Aemet muestra jornadas mayoritariamente soleadas o con algunas nubes, pero sin probabilidad de precipitaciones.
A ello se suma un índice ultravioleta muy alto, que alcanza valores de 9 y 10 en varios días de la semana. Una combinación que invita a extremar la precaución, especialmente durante las horas centrales: evitar esfuerzos físicos intensos, buscar sombra, hidratarse con frecuencia y protegerse del sol.
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