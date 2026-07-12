"Por fin hice mi 'wig reveal'": la reacción de Lola Índigo tras su percance en una discoteca de Ibiza

La actuación de Lola Índigo en Amnesia dejó uno de los momentos más comentados de la noche. La artista actuó este sábado en 'Bresh', la fiesta de reggaeton por excelencia, y protagonizó una divertida anécdota cuando su peluca acabó en el suelo en mitad de una coreografía.

La cantante desplegó toda su energía sobre el escenario y puso a bailar al público con algunos de sus mayores éxitos. Sin embargo, uno de los movimientos más intensos provocó que la peluca se desprendiera de forma inesperada.

El momento no tardo en hacerse viral y perfiles de creadores de contenido del mundo del corazón, como Javi Hoyos, ya le han dedicado un vídeo hablando sobre su revelación peluquil.

Lejos de incomodarse, Lola Índigo reaccionó con total naturalidad. Recogió la peluca del suelo, la levantó entre risas y desató la ovación del público, que respondió con gritos y aplausos.

Tras ese espontáneo wig reveal, (quitarse la peluca) la artista se dirigió a la parte trasera del escenario para colocársela de nuevo y continuó el espectáculo como si nada hubiera ocurrido.

Horas después, la propia cantante compartió el momento en sus redes sociales con mucho sentido del humor. "Anoche por fin hice mi wig reveal", escribió junto al vídeo del incidente, una publicación que no tardó en hacerse viral entre sus seguidores.

La actuación terminó sin más sobresaltos y confirmó, una vez más, que los imprevistos también pueden convertirse en uno de los momentos más celebrados de la noche cuando se afrontan con naturalidad y una sonrisa.