De las nubes de Bilbao al azul de Ibiza en 70 segundos: el vídeo de Gorka con K que muestra el espectacular contraste desde el aire

Del cielo cubierto de Bilbao a las aguas transparentes de Ibiza en poco más de un minuto. El youtuber Gorka con K ha resumido en un vídeo de apenas 73 segundos el llamativo contraste entre el punto de partida y el destino de uno de sus últimos vuelos.

El vídeo, publicado en su canal de YouTube con el título 'De Bilbao a Ibiza en 70 segundos. Clima norteño vs Paraíso', comienza en el aeropuerto bilbaíno, con los aviones estacionados frente a las grandes cristaleras de la terminal y un paisaje dominado por las nubes.

La grabación continúa desde la ventanilla del avión. Tras el despegue, las imágenes permiten contemplar desde el aire la ciudad, la costa y las zonas verdes que rodean Bilbao, todavía bajo un cielo cambiante en el que se alternan las nubes y algunos claros.

A medida que avanza el trayecto, el paisaje urbano desaparece y deja paso al intenso azul del mar. El montaje incluye también una breve secuencia humorística en el interior del avión, con imágenes de los pasajeros y una visita al baño antes de regresar a la ventanilla para mostrar el momento más esperado: la aproximación a Ibiza.

En la parte final del vídeo aparecen los primeros perfiles rocosos de la isla y varios islotes rodeados por el Mediterráneo. La aeronave sobrevuela después pequeñas calas, embarcaciones fondeadas junto a la costa, zonas montañosas y aguas de tonos turquesa antes de completar el aterrizaje.

"El contraste perfecto existe: despegar con las espectaculares vistas de Bilbao desde el cielo y aterrizar directamente en las playas cristalinas y las montañas de Ibiza", escribió el creador de contenido al compartir la grabación.

El creador resume su experiencia con una breve exclamación: "¡Vaya espectáculo de vuelo!". Un viaje condensado en poco más de 70 segundos que convierte la ventanilla del avión en un mirador privilegiado y muestra la belleza del paso del paisaje norteño al litoral de Ibiza.