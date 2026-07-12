Aviones
De las nubes de Bilbao al azul de Ibiza en 70 segundos: el vídeo de Gorka con K que muestra el espectacular contraste desde el aire
La publicación de YouTube convierte la ventanilla del avión en un mirador privilegiado sobre dos paisajes completamente distintos
Del cielo cubierto de Bilbao a las aguas transparentes de Ibiza en poco más de un minuto. El youtuber Gorka con K ha resumido en un vídeo de apenas 73 segundos el llamativo contraste entre el punto de partida y el destino de uno de sus últimos vuelos.
El vídeo, publicado en su canal de YouTube con el título 'De Bilbao a Ibiza en 70 segundos. Clima norteño vs Paraíso', comienza en el aeropuerto bilbaíno, con los aviones estacionados frente a las grandes cristaleras de la terminal y un paisaje dominado por las nubes.
La grabación continúa desde la ventanilla del avión. Tras el despegue, las imágenes permiten contemplar desde el aire la ciudad, la costa y las zonas verdes que rodean Bilbao, todavía bajo un cielo cambiante en el que se alternan las nubes y algunos claros.
A medida que avanza el trayecto, el paisaje urbano desaparece y deja paso al intenso azul del mar. El montaje incluye también una breve secuencia humorística en el interior del avión, con imágenes de los pasajeros y una visita al baño antes de regresar a la ventanilla para mostrar el momento más esperado: la aproximación a Ibiza.
En la parte final del vídeo aparecen los primeros perfiles rocosos de la isla y varios islotes rodeados por el Mediterráneo. La aeronave sobrevuela después pequeñas calas, embarcaciones fondeadas junto a la costa, zonas montañosas y aguas de tonos turquesa antes de completar el aterrizaje.
"El contraste perfecto existe: despegar con las espectaculares vistas de Bilbao desde el cielo y aterrizar directamente en las playas cristalinas y las montañas de Ibiza", escribió el creador de contenido al compartir la grabación.
El creador resume su experiencia con una breve exclamación: "¡Vaya espectáculo de vuelo!". Un viaje condensado en poco más de 70 segundos que convierte la ventanilla del avión en un mirador privilegiado y muestra la belleza del paso del paisaje norteño al litoral de Ibiza.
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