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"Tuve que comprar una vivienda para que una trabajadora no se quedara sin casa": Catalina Roig, propietaria de un bar en Santa Gertrudis

La crisis de la vivienda en Santa Gertrudis impulsa a los empresarios a buscar soluciones particulares para retener a su personal

Catalina Roig, a las puertas del bar Ulivans

Catalina Roig, a las puertas del bar Ulivans / Toni Escobar / Toni Escobar

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Nuria García Macias

Jerónimo Marín Palacios

Ibiza

El encarecimiento de la vivienda también afecta a Santa Gertrudis. Aunque el pueblo mantiene una intensa actividad comercial y atrae a residentes extranjeros y visitantes durante buena parte del año, muchos negocios afrontan dificultades para conservar a sus trabajadores por la falta de alojamiento asequible. En este contexto, algunos empresarios optan por buscar soluciones por su cuenta.

"Tuve que comprar una vivienda. Fue una inversión y me salió muy bien de precio", explica Catalina Roig, propietaria del bar Ulivans. La empresaria tomó esa decisión cuando supo que la trabajadora que vivía de alquiler en el apartamento podía perder su casa tras la decisión de los propietarios de vender el inmueble.

Roig asegura que primero intentó ayudar a la empleada para que adquiriera la vivienda. "Nos ofrecimos a prestarle el dinero para que lo compre. Pero ella no quiso", relata. Ante esa situación, decidió comprar el piso. "Fui a ver el piso, me gustó y lo compré a la misma inmobiliaria que me vendió mi primera propiedad, hace 25 años", cuenta.

La trabajadora llevaba diez años de alquiler en esa vivienda, por lo que la compra permitió que pudiera seguir residiendo en el municipio y continuar en la plantilla del establecimiento.

Más allá del problema de la vivienda, Roig señala que abril y mayo representan los mejores meses para el negocio. "Siempre son meses bastante buenos, porque viene un tipo de gente que no va tanto de playa y aquí ya están todas las tiendas abiertas. Viene un tipo de turismo que es más de paseo, más de compras y de bares", afirma.

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Además, la propietaria destaca que el Mundial de Fútbol de Estados Unidos también ha impulsado la actividad del local. "Este mes se nota el Mundial. Más adelante, es turismo de discoteca y playas", concluye.

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