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¿Cuántas tendremos que publicar?

¿Cuántas tendremos que publicar? | CRISTINA MARTÍN

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Redacción Ibiza

Ya es habitual en los meses de verano encontrar en este apartado del diario una imagen de botellines con óxido nitroso acumulados en cualquier parte de la vía pública. Por eso nos preguntamos, ¿cuántas fotos más de este tipo tendremos que publicar?

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Llama la atención: Que a falta de un mes para el eclipse total de sol que se podrá ver en Ibiza el dispositivo de seguridad aún no esté rematado

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