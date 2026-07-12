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Sucesos
Sofocado un incendio en una vivienda en Ibiza
Los bomberos han logrado extinguir el fuego en la edificación de Jesús, que afectó a la entrada y a materiales acumulados
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Los bomberos han intervenido en un incendio declarado este sábado en una edificación de Jesús. El fuego ha afectado a la zona de entrada del inmueble y a diversos materiales que se encontraban acumulados en el lugar.
El operativo ha extinguido el incendio mediante una instalación de agua y con el apoyo de equipos de respiración autónoma. Hasta el lugar se han desplazado dos autobombas para hacer frente a la emergencia.
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