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Sofocado un incendio en una vivienda en Ibiza

Los bomberos han logrado extinguir el fuego en la edificación de Jesús, que afectó a la entrada y a materiales acumulados

Fuego en Jesús

Fuego en Jesús / X

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Nuria García Macias

Nuria García Macias

Ibiza

Los bomberos han intervenido en un incendio declarado este sábado en una edificación de Jesús. El fuego ha afectado a la zona de entrada del inmueble y a diversos materiales que se encontraban acumulados en el lugar.

El operativo ha extinguido el incendio mediante una instalación de agua y con el apoyo de equipos de respiración autónoma. Hasta el lugar se han desplazado dos autobombas para hacer frente a la emergencia.

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