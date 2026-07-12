Santa Gertrudis vive sus meses más flojos de la temporada a la espera de las lluvias

Santa Gertrudis vive su particular temporada de verano al revés que el resto de la isla: los meses de junio, julio y agosto cae la afluencia de turistas, mientras que los meses de abril, mayo, septiembre y octubre los negocios viven un repunte espectacular. El pueblo, situado en el corazón de la isla, ha visto un crecimiento demográfico compuesto mayoritariamente por familias acomodadas del norte de Europa y es un refugio para decenas de viviendas de campo en la que se alojan residentes extranjeros, turistas y algunos locales con apellidos ibicencos. Volcado en la gastronomía y en las boutiques de inspiración bohemia, Santa Gertrudis sigue sus propias reglas. El núcleo urbano, antaño compuesto por un puñado de bares junto a la iglesia, poco a poco se ha ido ampliando con inmobiliarias, bares, joyerías, heladerías, supermercados... Santa Gertrudis es el ejemplo de la buena convivencia entre la tradición ibicenca y los residentes extranjeros que valoran la paz, la buena comida y la tranquilidad del campo.

La terraza del Bar Costa, llena de clientes / Toni Escobar / Toni Escobar

Los tradicionales: Bar Costa y Ulivans

"Estamos contentos porque el pueblo está muy animado", reconoce el encargado del tradicional Bar Costa, especializado en bocadillos, cuyas paredes están forradas de obras de arte y que se ha convertido con los años en una parada obligada para los visitantes del interior. "A partir de las seis y media siete es cuando tenemos más gente. Durante el día, cuando hace calor, la gente prefiere ir a la playa", añade. La clientela es una mezcla de españoles y extranjeros, visitantes y residentes, a partes iguales.

El encargado del Bar Costa, tras la barra / Toni Escobar / Toni Escobar

Catalina Roig, propietaria del bar Ulivans, señala que los meses más fuertes son abril y mayo "Siempre son meses bastante buenos, porque viene un tipo de gente que no va tanto de playa y aquí ya están todas las tiendas abiertas. Viene un tipo de turismo que es más de paseo, más de compras y de bares", revela. El bar cuenta con numerosas pantallas para ver los partidos del Mundial de Fútbol de Estados Unidos: "Este mes se nota el Mundial. Más adelante, es turismo de discoteca y playas", puntualiza.

Catalina Roig, a las puertas del bar Ulivans / Toni Escobar / Toni Escobar

En cuanto a la dificultad para llenar las plantillas, Roig confiesa que se hizo propietaria de un apartamento en el que reside una trabajadora de su local en cuanto se enteró de que los dueños lo pusieron a la venta. "Tuve que comprar una vivienda. Fue una inversión y me salió muy bien de precio. La trabajadora llevaba diez años de alquiler en el piso y se lo vendían. Nos ofrecimos a prestarle el dinero para que lo compre. Pero ella no quiso, entonces fui a ver el piso, me gustó y lo compré a la misma inmobiliaria que me vendió mi primera propiedad, hace 25 años", cuenta.

Más de un siglo de legado

Toni Serra lleva ya varios años al frente del estanco más céntrico de la isla. "Mi bisabuelo abrió aquí la tienda, hace ya más de 130 años", expresa Serra. "Luego mi abuelo abrió el estanco. Primero fue una concesión temporal durante la guerra, y más tarde, en el '39, conseguimos la definitiva". Asegura que el relevo generacional está asegurado para los años venideros, de la mano de un sobrino suyo que podría ponerse al frente del negocio familiar. Su actividad no se rige tanto por el calendario: abre durante todo el año y cierra los sábados por la tarde y los domingos. En cuanto a la nacionalidad del cliente, asegura que "está bastante repartido" y que los extranjeros tienden a comprar tabaco en grandes cantidades: "Al estar el el tabaco a mitad de precio, pues se llevan más cajas".

Toni Serra, en el interior del estanco de Santa Gertrudis / Toni Escobar / Toni Escobar

Nuevas incorporaciones

El pueblo continúa en constante evolución. Junto a los bares tradicionales de toda la vida, una nueva tienda ha aflorado entre las fachadas blancas: Iconiq. El establecimiento ha decidido apostar por las marcas de lujo, más que por tendencias boho-chic o el estilo mediterráneo. "Curiosamente, son los artículos de grandes diseñadores los que más se venden", cuenta Salomé Martínez, encargada del local. "Mayo y junio llovió mucho, y cuando llueve el pueblo se llena de turistas. Planeamos abrir hasta fin de año, porque muchos residentes siguen viniendo a comprar después de la temporada", añade.

Salomé Rodríguez, encargada de Iconiq / Jerónimo Marín Palacios / Jerónimo Marín Palacios

"No había ninguna tienda de artículos de diseño y vintage, que es lo que más vendemos", cuenta Martínez. En la tienda, por todos lados emergen los nombres propios de grandes diseñadores, algunos más conocidos, otros menos llamativos. Artículos de moda, complementos, decoración para el hogar. Martínez elabora el perfil del cliente típico del lugar: "Aquí vienen muchas familias holandesas con niños, se van a dormir temprano. El pueblo se está volviendo holandés", bromea Martínez con un marcado acento argentino. "Mi compañera no habla español. Es holandesa. Ella se encarga de los clientes holandeses", añade con una sonrisa.