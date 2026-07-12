Reivindicación de los loteros de Ibiza por unas comisiones más justas: "No podemos estar cobrando lo mismo que hace 20 años"

"Estamos dando grandes ganancias a una empresa pública que ha podido seguir funcionando gracias a nuestros sacrificios": las comisiones a los loteros por la venta de lotería llevan congeladas más de 20 años, señala Mercedes Mayans, que regenta la administración de lotería de la avenida de Isidor Macabich, en Ibiza. Recalca que los más de 10.000 administradores y puntos mixtos de lotería de España están reivindicando un aumento de las comisiones.

"Hace unos años, desde la organización Loteros en la lucha, hicimos unas protestas en Madrid. Lo único que conseguimos fue que la comisión de la Lotería de Navidad pasara del 4% al 4,5%. Un décimo de Navidad vale 20 euros. Nosotros ganamos 90 céntimos cada vez que vendemos uno", afirma Mayans.

"Piensan que, como somos autónomos, no merece la pena escucharnos. Nunca nos han visto ni han hecho caso a las peticiones. Nosotros reivindicamos que no se puede estar cobrando lo mismo que hace 20 años porque ha subido todo: la luz, el agua, los alquileres... la vida en general".

Mayans destaca que Selae, la empresa de Loterías y Apuestas del Estado, según las últimas cuentas, gana gracias a los loteros 10.586 millones de euros, mientras que lo que los loteros cuestan al Estado con las comisiones no llega ni a 900 millones. Por eso, señala que esta empresa solo se mantiene por los sacrificios de los loteros, que en muchas ocasiones tienen que poner a la venta sus administraciones porque no pueden "sobrevivir a los costes de vida" con las pocas comisiones que reciben. Por eso, informa de que más de 200 administradores de toda España se pusieron en manos de un gabinete de abogados de Madrid para tratar de hacerlo por otra vía, ya que las de negociación y peticiones no funcionaban.

Comenta que ya se intentó una vez ir a juicio: fue la plataforma Juego limpio, otra de las entidades de loteros. Esto ocurrió porque según el contrato de las administraciones, son puntos de venta exclusivamente físicos, no pueden tener venta online. A pesar de ello, Selae, que provee a las administraciones de lotería, creó una web hace unos años donde vende lotería en línea, lo que Mayans califica de "competencia desleal". "Contra el Estado y contra Hacienda, es muy difícil ir". Añade además que "cuando se firmaron las cosas, internet todavía no existía. Siempre se amparan en estos vacíos que hay en las redes e internet".

Administraciones en Ibiza

En cuanto a las administraciones locales de Ibiza, afirma: "Estamos todos de acuerdo en que necesitamos una subida, y estamos quejosos. A pesar de esto, nos verás contentos, en el sentido de que, claro, es ilusionante siempre ver las personas que acuden a la administración. Una persona que juega una lotería de seis euros y le devuelven el dinero, ya está contenta. No todo el mundo lo hace para ganar mucho dinero con los premios millonarios. Con cualquier premio se ponen contentos, da ilusión verlo".

Por otra parte, lamenta que la situación de los loteros sea tan negativa. "Es casi abusivo. Son contratos leoninos, como decimos nosotros".

Señala que, aunque no haya ninguna organización formal a nivel balear, los loteros del archipiélago tienen un grupo de Whatsapp donde están casi todos, y eso les une. "La última vez que hicimos una concentración de Loteros en lucha, les fui llamando uno a uno, pero esto es más fácil. Estamos todos de acuerdo con esta reivindicación". "Ya han hablado del tema mis compañeros de Mallorca, y ahora somos los de Ibiza. Espero que siga así sucesivamente, porque hemos dicho todos de ir comunicando cada uno en su sitio para ir sumando. Pensamos que estas peticiones son justas y sobre todo nReivindicación de los loteros de Ibiza por unas comisiones más justas: "No podemos estar cobrando lo mismo que hace 20 años"ecesarias".

"A los loteros de Ibiza los conozco a todos, aunque más a los antiguos. Algunos se han ido por jubilación, pero la mayoría es porque han vendido. Llega un momento en el que ya no puedes con las cosas".

Finalmente, Mayans habla de las condiciones en las que tienen que estar en las administraciones: "estamos obligados a estar en un búnker. Nos obligan a tener unas medidas de seguridad que pagamos. Las cajas fuertes, los sistemas de vigilancia... Todo esto nos cuesta".