"Al estar a mitad de precio, se llevan más cajas": Toni Serra, comerciante de Santa Gertrudis, revela cuál es el producto que los extranjeros compran en grandes cantidades

El estanco más céntrico de Santa Gertrudis conserva entre sus paredes más de un siglo de historia familiar. Toni Serra, que lleva varios años al frente del establecimiento, representa a una nueva generación de una saga dedicada al comercio en el corazón del pueblo.

"Mi bisabuelo abrió aquí la tienda, hace ya más de 130 años", explica Serra. Con el paso del tiempo, el negocio fue evolucionando hasta incorporar el estanco, impulsado posteriormente por su abuelo. "Primero fue una concesión temporal durante la guerra, y más tarde, en el 39, conseguimos la definitiva", relata.

La continuidad del establecimiento parece garantizada. Serra asegura que uno de sus sobrinos podría hacerse cargo del negocio en los próximos años, manteniendo así una actividad que ha pasado de generación en generación.

El estanco permanece abierto durante todo el año, al margen de las particularidades de la temporada turística de Santa Gertrudis. El establecimiento únicamente cierra los sábados por la tarde y los domingos.

El pueblo vive una estacionalidad diferente a la de buena parte de Ibiza. Durante junio, julio y agosto disminuye la afluencia de turistas, mientras que abril, mayo, septiembre y octubre se convierten en meses especialmente intensos para muchos negocios de la localidad.

En el caso del estanco, la clientela está formada tanto por residentes como por visitantes, según señala Serra, que también explica que los extranjeros tienden a comprar tabaco en grandes cantidades: "Al estar a mitad de precio, pues se llevan más cajas".