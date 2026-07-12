Medio ambiente
Playas de Ibiza: cerrada al baño Platges de Comte por un vertido de combustible
Sant Josep detecta una mancha de gasóleo flotando y levanta la bandera roja para evitar riesgos
Sant Josep ha izado este mediodía la bandera roja en Platges de Comte después de que los socorristas percibieran un fuerte olor y detectaran la presencia de una mancha de combustible, según ha confirmado la concejala de Medio Ambiente y Litoral, Felicia Bocú.
El servicio de coordinación de playas de la localidad ha tomado muestras del agua para analizar su estado y mantiene la prohibición del baño para evitar riesgos y garantizar la seguridad de los usuarios.
Bocú ha detallado que se trata de una mancha superficial de combustible que acaba volatilizándose por evaporación. Tras detectarla, los servicios de socorrismo y de playas de la localidad han inspeccionado las embarcaciones fondeadas en la zona para comprobar si alguna de ellas había provocado el vertido, pero no han encontrado ningún indicio.
Por ello, Sant Josep sospecha que se trata de un vertido de gasóleo arrastrado por la corriente y procedente de alguna embarcación que haya cargado combustible en el mar.
El Ayuntamiento tomará mañana nuevas muestras de agua para comprobar si quedan rastros de contaminación.
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