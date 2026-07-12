Obras en Ibiza: Santa Eulària renovará toda la red de alcantarillado de sus aguas residuales

El municipio de Santa Eulària contará con una nueva red general de saneamiento para garantizar su estado de conservación y un funcionamiento correcto. El Govern balear ha sacado a licitación la redacción del proyecto para renovar todas estas canalizaciones que, en su mayoría, cuentan ya con 25 años de antigüedad.

El proyecto, impulsado por la Agencia balear del agua y la calidad ambiental (Abaqua), sale a concurso con un presupuesto de 387.200 euros, financiado con fondos del canon de saneamiento, y con un plazo de ejecución de doce meses.

La red de saneamiento en alta del municipio dispone de doce estaciones de bombeo de aguas residuales, distribuidas entre Siesta y Cala Llenya, pasando por Santa Eulària, s’Argamassa y es Canar. Estas instalaciones conducen las aguas residuales hasta la depuradora de Santa Eulària, que tiene una capacidad de tratamiento de 14.000 metros cúbicos diarios.

La mayor parte de la red fue construida hace unos 25 años y, aunque ha sido objeto de distintas mejoras, su estado de conservación y el crecimiento previsto de la población hacen necesaria una renovación integral, según apunta el Govern en su comunicado.

Actuaciones

El proyecto analizará el estado de las estaciones de bombeo y de los colectores generales, y definirá las actuaciones necesarias en las instalaciones de la zona del río, sa Punta, Tres Torres, ses Estaques, s’Argamassa, es Canar, Port des Canar y Cala Llenya, entre otros puntos.

Entre las principales medidas previstas figuran la sustitución de conducciones de fibrocemento, la mejora de los sistemas para evitar episodios de malos olores y la instalación de equipos de reserva y sistemas eléctricos de emergencia que permitan mantener el funcionamiento de las estaciones en caso de cortes de suministro.

Esta actuación da continuidad a las inversiones realizadas en los últimos años en la depuradora de Santa Eulària, entre ellas la puesta en servicio del nuevo emisario, la retirada de la antigua tubería de uralita y la reutilización de parte del agua depurada a través de la balsa de sa Rota. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 24 de julio de 2026.