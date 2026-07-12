Humor
"No somos bailarines": el manual de humor de Soydavidh para ser gogó en Ibiza
El creador de contenido Soydavidh parodia el mundo del ocio nocturno en uno de sus últimos 'sketchs', desmontando clichés sobre la profesión de gogó
Si hay alguien capaz de desmontar los clichés de nuestra sociedad a golpe de pelucas, cambios de plano imposibles y un humor tan ácido como ingenioso, ese es Soydavidh. El creador de contenido vuelve a triunfar en redes sociales con su último sketch, 'Gogós de Ibiza cambiándose un turno', una parodia que pone el foco en el universo del ocio nocturno a través de dos personajes.
En el vídeo, David da vida a Elías y a otro gogó agotado, identificado por su inseparable peluca rubia. Ambos intentan intercambiar sus turnos mientras afrontan la presión de actuar en una sesión de David Guetta. La conversación deriva pronto hacia el supuesto nivel de exigencia que implica subirse a una tarima en una de las discotecas más exclusivas de Ibiza.
El "manual" para triunfar como gogó
Uno de los momentos más celebrados llega cuando los personajes debaten sobre su profesión y desmontan el mito del baile con una respuesta que ya acumula miles de reacciones:
"- Vamos a partir de la base de que no somos bailarines...
-¿Entonces qué soy?
-Esteroides y ácido hialurónico. Por eso nos han contratado".
A partir de ahí, Soydavidh construye un desternillante manual para aparentar que trabajas como gogó en un club de lujo. Entre los consejos, destaca el clásico "molinillo de brazo constante" entre la una y las dos de la madrugada, una expresión seria para parecer "inalcanzable" y, a partir de las tres, un guiño exagerado acompañado de un mordisco en el labio.
"No importa cómo bailas, sino lo que enseñas"
El humorista también ironiza sobre la estética habitual de estos espectáculos. Según sus personajes, el uniforme perfecto se compone de pezoneras, un tanga, un tatuaje visible y la ya icónica peluca rubia. El remate llega cuando uno de ellos asegura que la lleva para "ocultar una apendicitis", un giro tan absurdo como efectivo.
El sketch concluye con ambos personajes intentando coordinar los movimientos de brazos, los guiños y la obligatoria "cara de amargado", una escena que convierte el postureo nocturno en una misión casi imposible.
Con esta nueva parodia, Soydavidh vuelve a demostrar su capacidad para retratar los comportamientos más reconocibles de la vida cotidiana desde el humor, con unos personajes que más de uno se sentirá reflejado.
- Encuentran en Ibiza el cadáver de un hombre cosido a puñaladas dentro de un coche volcado
- Alerta por la desaparición de una niña en Ibiza: intensa búsqueda con perros y drones de madrugada
- El autoapuñalamiento, principal hipótesis del fallecimiento del hombre hallado muerto en su coche tras un accidente en Santa Eulària
- Muere ahogado un hombre de 60 años tras lanzarse por un tobogán en la piscina de un hotel de Ibiza
- un joven recibe un navajazo al intentar impedir que le roben el reloj en Sant Antoni
- Sigue abierta la investigación sobre el hombre que apareció apuñalado dentro de su vehículo: la Guardia Civil de Ibiza busca las causas
- Las seis mujeres más influyentes de Ibiza, según Forbes Women: listado completo de las 30 de Baleares
- Juzgados de Ibiza: El edil de Turismo de Sant Antoni declara ante la jueza por alzamiento de bienes