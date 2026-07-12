Llama la atención: Que a falta de un mes para el eclipse total de sol que se podrá ver en Ibiza el dispositivo de seguridad aún no esté rematado
Que a falta de un mes para el eclipse total de sol que se podrá ver en Ibiza el dispositivo de seguridad para evitar aglomeraciones y gestionar el flujo de gente aún no esté rematado. Llama especialmente la atención que desde el Govern se apele a la «concienciación ciudadana», una forma de desviar la responsabilidad hacia la gente de a pie.
Los pisos turísticos ilegales que está descubriendo el conocico como ‘cuarto turno’ de la Policía Local de Vila. En los últimos días el Ayuntamiento ha informado de alquileres irregulares que este equipo ha cazado gracias, en la mayoría de casos, a las denuncias de los vecinos. Algunas, directamente por intrusismo y otras, por otras cuestiones, como el ruido, que han destapado la ilegalidad.
El partido de tenis dialéctico que protagonizan desde hace ya tiempo el PP y el PSOE de Ibiza. Los socialistas critican todas las medidas adoptadas por los populares, que son quienes gobiernan en ayuntamientos, Consell y Govern; mientras que el PP responde a todas las críticas defendiendo sus iniciativas. Un diálogo estéril que solo les interesa a ellos y que empieza a ser muy aburrido.
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