La siesta de Lila Moss en el techo de una caseta varadero en Ibiza

Ibiza vuelve a convertirse en el refugio favorito de las celebrities durante el verano. La última en dejarse ver por la isla ha sido Lila Moss, la hija de la icónica supermodelo Kate Moss, que ya disfruta de unos días de descanso entre calas y restaurantes con amigos de la isla.

La modelo, de 23 años, ha compartido varias historias en Instagram en las que aparece posando en una playa y, en otra, tumbada sobre el tejado de una caseta mientras se duerme una siesta al sol.

Lila Moss en una cala de Ibiza. / Instagram

Otros medios de comunicación han publicado varias imágenes en las que se le ve a bordo de un yate junto a un grupo de amigas. Muchos usuarios han destacado la naturalidad con la que aparce luciendo su bomba de insulina y su monitor de glucosa, dispositivos que utiliza desde que convive con diabetes tipo 1.

Mientras disfruta de esta escapada mediterránea, Lila sigue forjando su carrera en el mundo de la moda. En pocos años ha pasado de ser "la hija de Kate Moss" a convertirse en uno de los rostros habituales de las grandes firmas internacionales. Ahora, como muchas otras caras conocidas, ha elegido Ibiza para desconectar y disfrutar del verano.