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Intensa búsqueda por mar y aire para encontrar a varios migrantes desaparecidos en aguas de Ibiza y Formentera

Trece ocupantes de una patera han sido rescatados con vida en el mar, mientras la búsqueda de dos desaparecidos continúa activa

Rastreo de la ruta realizada por los equipos de emergencias.

Rastreo de la ruta realizada por los equipos de emergencias. / DI

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Nuria García Macias

Nuria García Macias

Ibiza

Salvamento Marítimo y la Guardia Civil mantienen un amplio operativo de búsqueda en aguas de Ibiza y Formentera para localizar a dos migrantes desaparecidos tras el presunto hundimiento de una patera.

Según ha informado Salvamento Marítimo a este diario, el dispositivo comenzó ayer sábado sobre las 21.30 horas, cuando los equipos de rescate localizaron a tres personas en el agua. Tras ponerlas a salvo, los efectivos encontraron la patera, en la que viajaban otros diez migrantes más, todos de origen magrebí.

Registro mapeado de la ruta realizada durante toda la noche por los equipos de emergencias.

Registro mapeado de la ruta realizada durante toda la noche por los equipos de emergencias. / DI

Los trece supervivientes llegaron posteriormente al puerto de Ibiza, mientras la embarcación de Salvamento Marítimo, con base en Sant Antoni, y el buque Duque de Ahumada de la Guardia Civil continuaron la búsqueda durante toda la noche con el objetivo de localizar a dos personas desaparecidas.

El operativo se ha reanudado este domingo por la mañana con la participación de medios marítimos y aéreos. Entre ellos figura un helicóptero Helimer 203, que inspecciona la zona junto a las embarcaciones desplegadas en el dispositivo.

La ruta realizada por la gaurdamar Caliope.

La ruta realizada por la gaurdamar Caliope. / DI

Por el momento, el balance facilitado por Salvamento Marítimo se mantiene en 13 personas rescatadas con vida y dos desaparecidas. Las circunstancias en las que ambas acabaron en el mar todavía no han trascendido y las labores de búsqueda continúan.

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Se continúa pendiente de la evolución del operativo y se actualizará esta información en cuanto las autoridades faciliten nuevos datos.

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