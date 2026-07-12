"No lo voy a decir": la tajante respuesta de Sara, una 'influencer' que se niega a revelar la ubicación de sus calas favoritas en Ibiza

"No vivimos gracias al turismo, sino que sobrevivimos". Con esta frase comienza el vídeo que la usuaria de Instagram Sara Franchesca ha publicado desde una playa de Ibiza y que se ha vuelto viral en redes sociales.

Grabándose en modo selfie y con el mar de fondo, la joven, que asegura ser de la isla, explica por qué en algunas de sus publicaciones comparte el nombre de las calas que visita y en otras ocasiones prefiere mantener en secreto su ubicación.

Según relata, su decisión depende principalmente del nivel de ocupación del lugar. Cuando se trata de una playa conocida o que ya se encuentra masificada, no tiene inconveniente en identificarla. Sin embargo, evita hacerlo cuando muestra alguna cala tranquila y con poca presencia de bañistas.

"Cuando subo una cala que no está masificada, no pongo el nombre, porque la verdad es que los locales de aquí de Ibiza podemos disfrutar muy poco de nuestras playas sin que estén masificadas enteras", afirma en la grabación.

La creadora de contenido asegura que, después de publicar este tipo de imágenes, recibe mensajes privados de residentes interesados en conocer la ubicación. En esos casos, sostiene que sí facilita la información.

"Se me escriben locales de aquí de Ibiza preguntándome: 'Oye, ¿dónde está esa cala? No hay casi nadie'. A ellos sí que se lo voy a decir, pero a personas que son de fuera, que son turistas, no se lo voy a decir", señala.

Sara justifica esta diferencia asegurando que los habitantes de la isla disponen cada vez de menos espacios costeros alejados de las aglomeraciones, especialmente durante los meses de verano.

"Lo siento muchísimo, porque para tres calas que tenemos los que somos de aquí, que podemos disfrutarlas sin que estén masificadas, es que no lo voy a decir. A los de aquí sí, pero a los de fuera no", concluye.

Aunque el vídeo aborda una cuestión que suele generar debate en Ibiza, la publicación no permite conocer directamente la reacción de los usuarios ya que la autora ha restringido los comentarios.

El mensaje, no obstante, se ha difundido ampliamente al poner palabras a una sensación que reaparece cada verano entre parte de la población de la isla: la dificultad de encontrar playas tranquilas y la voluntad de preservar los pocos rincones que todavía permanecen alejados de las multitudes.