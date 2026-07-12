"Es una vergüenza que con el dinero que saca el sector turístico, los trabajadores duerman en una tienda de campaña o una autocaravana": José García Relucio, secretario general de Servicios de UGT en Baleares, en Ibiza

José García Relucio es secretario general de la UGT de la Federación de Servicios, transporte y movilidad de las Islas Baleares. Recientemente ha visitado Ibiza para una rueda de prensa sobre el incumplimiento del convenio de hostelería en las Pitiusas. Después de la rueda de prensa, accede a una entrevista con Diario de Ibiza.

¿Hace cuánto está ligado al sindicato?

Toda la vida, llevo toda la vida afiliado, desde los años 80.

¿Por qué decidió afiliarse?

Empecé a trabajar de camarero en un hotel en la playa de Palma. Era un hotel muy sindicalizado y nos afiliábamos nada más empezar a trabajar. Negociábamos constantemente. Teníamos pactos con la empresa para mejorar las condiciones de los trabajadores. Por ejemplo, teníamos un pacto en el comedor y bar: de lo que se recaudaba por venta de bebidas y comidas en el comedor, a partir de determinada caja decía la empresa que podíamos repartir a los trabajadores del departamento. En cocina también por la venta de comida especial. Las camareras de piso tenían un acuerdo para cuando había una cama extra o supletoria, la cobraran. Todos teníamos un acuerdo allí, por eso teníamos un hotel con prácticamente 99% de los trabajadores afiliados. Eso es algo que, desgraciadamente, no ocurre en esta época. Tenemos muchos afiliados, pero hay demasiados que no están afiliados en los establecimientos turísticos. Eso me da pena porque de la unión nace la fuerza.

¿Es la hostelería uno de los sectores con menor afiliación en comparación con otros, como industria?

Aquí en Baleares es al contrario: es el que más afiliados tiene, pero porque también somos el sector que más trabajadores emplea. En porcentajes es un sector que tiene aproximadamente, un 14-15% de afiliación. Eso, en Baleares en general.

Entiendo que en Ibiza es menos.

Sí, en Ibiza es menos. Tenemos la suerte de que tenemos mucha representación sindical. Tenemos la confianza de la mayoría de los trabajadores, prácticamente un 80% de los trabajadores del sector ponen su voto a favor de la UGT. Somos el sindicato mayoritario aquí en Ibiza y en Baleares entera.

¿Cómo es ser secretario general de un sindicato?

Es una labor en la que tienes que hacer muchas cosas. Ten en cuenta que soy un secretario general que representa a once sectores, no solo la hostelería: represento a los trabajadores del sector aéreo, del sector marítimo, del sector de transporte por carretera, a seguridad, limpieza, a los financieros, a los que trabajan en los bancos, los que trabajan en oficinas y despachos y a los medios de comunicación también. Ser el secretario general requiere una responsabilidad muy grande porque tienes que estar todos los días yendo de un lado a otro. A mí me parece que un secretario general no tiene que estar metido detrás del despacho, a mí me gusta estar con los trabajadores. Aquí [en la sede de Ibiza] me conoce todo el mundo porque vengo mucho, me desplazo a Ibiza cada vez que es necesario. No me quedo aquí a dormir por lo caro que es el hotel, voy y vuelvo, porque el dinero no es nuestro, el dinero es de los afiliados. Siempre digo que el dinero de los demás tienes que tratarlo como si fuera tuyo, tener cuidado.

A mí me parece que un secretario general no tiene que estar metido detrás del despacho, a mí me gusta estar con los trabajadores. José García Relucio — Secretario general de Servicios de la UGT en Baleares

Yo soy un secretario general que vengo de la negociación colectiva, he sido secretario de acción sindical y negociación colectiva y salud laboral durante muchos años. Me conozco todos los convenios de Baleares y me siento como pez en el agua a la hora de negociar los convenios. De hecho, conozco a la mayoría de los negociadores por parte de la patronal. Menos a gusto me encuentro a nivel institucional. Como te digo, soy un trabajador, he sido muchísimos años trabajador del sector de la hostelería y me considero uno más del sector.

¿Cómo gestiona tantos sectores diferenciados con sus casuísticas y sus particularidades?

Tenemos once sectores, once responsables de cada sector. Tenemos la suerte de contar con un equipo. Cada sector tiene su equipo y son ellos los que tienen que trabajar dentro del sector, los que tienen que intentar resolver, y si no pueden, y en las ocasiones que no pueden o es necesario que intervenga yo, pues intervengo yo. Pero generalmente son ellos los que tienen que gestionar sus competencias.

¿Qué medidas habría que tomar inmediatamente aquí en Baleares y en Ibiza?

Lo primero en lo que habría que tomar medidas es en el tema de la vivienda. Nos parece una vergüenza y lo he dicho en la mesa de diálogo social, se lo he dicho al conseller de Turismo, se lo he dicho a la consellera de Trabajo y lo he dicho públicamente: es una vergüenza que con el dinero que saca el sector turístico, las trabajadoras y los trabajadores estén durmiendo en una tienda de campaña debajo de un pino o en una autocaravana, tirados donde sea o en un coche. Eso es una vergüenza. No es normal que eso ocurra en sitios donde hay tanto lujo como hay en Ibiza o en cualquier sitio de Baleares. No podemos mirar para otro lado, como asociación sindical y como ciudadanas y ciudadanos. En la mesa de diálogo social propusimos una serie de medidas ante la emergencia habitacional que hay. Tenemos un lema en el sindicato y es 'sin techo, no hay derechos'. Aquí se recauda un impuesto turístico, la llamada ecotasa. Pensamos que en las zonas turísticas, en todas, pero sobre todo en las islas donde hay multitud de edificios obsoletos: pensiones, aparthoteles, hostales... El Gobierno con este dinero que recauda podría perfectamente o bien alquilar o bien comprar, cualquiera de los casos, para facilitarles techo, vivienda, habitaciones a las personas que necesitan trabajar en nuestras islas. Todas las medidas que están sacando los políticos, de cualquier color, para construir vivienda, hablan de un plazo de cuatro, cinco o seis años. La emergencia es ahora, la gente está tirada en la calle ahora.

Es una vergüenza que con el dinero que saca el sector turístico, las trabajadoras y los trabajadores estén durmiendo en una tienda de campaña debajo de un pino o en una autocaravana, tirados donde sea o en un coche. José García Relucio — Secretario general de Servicios de la UGT en Baleares

Hay dinero y el dinero que se recauda por el turismo ha de ir para los trabajadores. Primero del sector turístico y luego del resto de sectores también. Hay que velar por que los trabajadores del sector turístico no estén durmiendo en la calle y luego vayan a atender a sus clientes con esa premisa de no tener siquiera un techo para vivir. Además, no se puede dejar que los empresarios sean los que hagan esa labor, es decir, que sean ellos los que compren o alquilen este tipo de viviendas. Nosotros creemos que es una mala idea que un empresario que te explota durante tus horas de trabajo, cuando termine tu jornada laboral, también dependas del propio empresario que te va a dar techo. Además, hemos detectado que las empresas que no quieren a alguno de sus trabajadores, en lugar de despedirles, les están diciendo que no tienen este año alojamiento para ellos. Si es un trabajador que viene de fuera de Ibiza, que no tiene alojamiento, pues ya no se desplaza y ni siquiera reclama a la empresa. Eso le sale gratis a los empresarios. Nosotros creemos que eso lo tienen que poner en manos de la asesoría jurídica de UGT y tipificarlo en la ley.

¿Qué particularidades cree que afectan más a Ibiza en comparación con el resto de las Baleares?

La compra en Ibiza es más cara que en Mallorca, hay una doble insularidad que sufren los ciudadanos de Ibiza y Formentera, que incluso tiene una triple insularidad.

¿Cree que esto se podría paliar si hubiera más pluses de insularidad?

Tendría que haber pluses de insularidad. En el caso de Ibiza contemplar la doble insularidad y en el caso de Formentera, la triple insularidad. No es lo mismo disponer de un salario X en Mallorca, que en Ibiza o en Formentera.

¿Qué habría que hacer para poder aplicar esta doble insularidad en los convenios?

En los convenios es complicado. Aquí tenemos la suerte que tenemos un marco de negociación muy claro y que negociamos para todas las áreas. Algo que ocurre en Baleares es que los convenios, sea del sector que sea, son iguales para las cuatro islas. Sin embargo, en el resto del territorio de españoles no ocurre lo mismo. Hay comunidades autónomas con ocho provincias, con nueve, con tres, con cuatro y cada una de estas provincias tiene su propio convenio. Esto lo que hace es empeorar todavía más las condiciones de los trabajadores: divide a la masa trabajadora y, cuanto más la divides, peores condiciones tiene. Somos partidarios de que si hay algún plus tiene que darse a través de la negociación en las mesas de diálogo social autonómicas. Aquí podemos concluir que el Parlament balear apuesta porque sus ciudadanos tengan unos pluses que tengan en cuenta las condiciones de los trabajadores.

¿Qué concepciones erróneas cree que tiene la gente sobre los sindicatos?

Tienen la peor de todas: la que se deja ver por las redes sociales. Hay mucha desinformación. Hablando con los delegados les he recordado que nuestro trabajo es pedir, negociar. Cuando voy a hablar con empresarios del sector que sea, voy a pedir que les suban el sueldo a los empleados. ¿Te imaginas en un hotel o en cualquier otra actividad que los trabajadores tuvieran que pedirle a su jefe cada año que les suban el sueldo? Yo eso lo viví, cuando empecé a trabajar no había convenio y eso era un desastre. A ti te dirían "a ti no te pago porque acabas de entrar a trabajar" o "te pago menos porque 'siempre quieres tener libre'' o "porque no me gusta cómo hablas"... El sindicato se dedica a intentar mejorarlas condiciones de salario y de derechos que tienen los trabajadores, pero no solo nos dedicamos a eso, también nos dedicamos a proponer mejoras en la ley. Hay cosas que haremos bien y otras menos bien, pero la peor crítica es cuando una crítica viene de fuera, me critican a mí como secretario general, pero si no estuviera yo, estaría otro. Critican a los trabajadores en el fondo, para dejarnos más débiles, porque nos quieren divididos. Si no existieran los sindicatos, habría que inventarlos.