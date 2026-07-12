Distribuidoras de hielo de Ibiza: "Hemos subido los precios hasta un 10-12%, en una semana la electricidad subió un 37% y los plásticos un 47%"

"El inicio de temporada ha sido particular, porque la Semana Santa ha sido muy pronto y eso ha hecho que los negocios no se atrevan a abrir, porque luego tienen que mantener las plantillas hasta que empiece la temporada de verdad", explica Juan Guasch, responsable de Iscasa, empresa de fabricación y comercialización de hielo en distintos formatos y distribución de productos de alimentación, frescos y congelados. "La temporada ha abierto con una tendencia similar al año pasado", mantiene Guasch.

Pero, incluso así, Guasch sostiene que "nadie se atreve a decir cómo irá la temporada", por la incertidumbre del panorama internacional: "Hay veces que, a la que abres, sabes cómo irá el verano, pero cada vez es más una incógnita. Tienes semanas buenas, semanas menos buenas, tenemos clientes que baten récords de mínimos en una semana y a la siguiente tienen más. La cuestión de esto no es solo saber por qué las cosas van mal, sino también cuando van bien. Muchas veces improvisas porque no tienes una línea clara de análisis". En la incertidumbre de la temporada coincide José María Roig, responsable en Hielos Es Cana, que asevera que la temporada "va bien" y que parece que se mantendrá la tendencia alcista por las olas de calor, pero que también es "muy variable": "Hay zonas como Platja d'en Bossa que están muy tensionadas y donde se está notando resistencia a seguir aumentando por los precios tan altos".

¿Consumo inferior?

El de Iscasa compara en términos de consumo y, por lo que ha notado, "es inferior": "Los precios son los que son, también hay sitios donde cuesta completar las plantillas y se ve afectado ese consumo indirecto con la menor cantidad de servicios, menos horas de trabajo y menos turnos, incluso con días cerrados en verano, cosa que no es normal". Este aspecto inflacionario lo atribuye directamente a la guerra que se está librando en el Golfo. "Tenemos estadísticas contradictorias: por un lado, te dicen que de tal país vienen más viajeros o que hacemos récords de asistencia que después no se reflejan en las calles, mientras hablas con los hoteles y te dicen que están bien, pero hablas con el cocinero del hotel y te dice que no tienen gente en el restaurante... Y no sabes a quién creerte", lamenta Guasch.

"Esto [del aumento de los precios] nos está afectando a todos", asegura Guasch: "Puede ser que la facturación no se acabe de resentir, pero sí que se resienten los márgenes de contribución". Por otro lado, explica que a las empresas del hielo les han afectado también las bajas temperaturas de la primavera: "Ahora sí que empieza el calor, pero principios de mayo y abril no ha sido muy cálido". El tema de la bajada de ventas por esas fechas también lo ha notado Abraham Moreiras, gerente de Mediterranean Clear Ice: "Hemos notado bajones en abril y mayo, dado que para nosotros [los distribuidores del hielo] es muy importante el tiempo. Si no hace mucho calor, no se vende tanto hielo como cuando vienen las olas de calor: en mayo igual hemos vendido un 10% menos, pero lo hemos recuperado ahora en junio".

Precios de navieras y de plástico

"Como tenemos flota propia me ha afectado directamente el aumento de los precios de la gasolina", explica Guasch. Roig comenta que la incertidumbre de este año es esa misma: "Los costes, los precios, el aumento del combustible, de la energía y de todo", algo que también menciona Moreiras. En este sentido, recuerda que se requiere mucha energía eléctrica para fabricar y conservar hielo. "La mayoría de clientes entienden el aumento de los precios, saben que es una cosa a la orden del día", sostiene Roig: "Hemos subido los precios hasta un 10-12%, teniendo en cuenta que en una semana la energía eléctrica subió un 37% y los plásticos un 47%, dado que son un derivado del petróleo...", materiales que se usan para embalar el agua congelada. Moreiras coincide en el aumento del precio del plástico: "Lo usamos para embalar todo y habrá subido un 30-40%".

Además, "todo lo que llega a esta isla viene por transporte marítimo y las navieras han subido los precios finales al transporte por carretera", recuerda Roig, que aun siendo productores de hielo, sí que tienen que llegar materiales desde la Península, cosa en la que coincide Moreiras: "En Ibiza dependemos del transporte de fuera y eso al final encarece todo. Se paga doble tasa de transporte porque primero viene en barco y luego en camión". Asegura que siempre ha sido elevado el precio de este transporte: "Pero han subido un complemento las navieras y las empresas de transporte por gastos de combustible".

Retrasos en los pedidos

Iscasa, que no solo distribuye hielos, sostiene que también ha habido retrasos en las comandas: "Hay camiones que me deberían haber llegado de la Península que han tenido no solo el aumento de los precios, sino muchos retrasos, muchas roturas de fábrica y muchos camiones atascados en los puertos de Valencia y de Barcelona". En este sentido, lamenta que es "muy difícil" hacer una previsión de compras: "Es decir, dado que hay roturas de género y de estocs, hay clientes enfadados porque no les llegan las cosas".

Esto es algo que le había pasado en temporadas anteriores, "pero no tanto como esta": "Es un círculo vicioso: todos los productos que dependen de una fabricación, las propias fábricas lo hacen más caro, tardan más en servirlos, porque puede que estén intentando juntar contenedores para que nos pueda salir más a cuenta y después faltan transportistas profesionales". Todo esto asegura que hace que comandas que antes le llegaban en "dos semanas" ahora les llegan en "mes y medio, dos".