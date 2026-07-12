"La gente prefiere ir a la playa": encargado del Bar Costa sobre la temporada

El verano también cambia el ritmo de Santa Gertrudis. Aunque el pueblo mantiene actividad durante la temporada alta, las horas centrales del día pierden afluencia de visitantes, que optan por pasar la jornada en las playas. Los bares del centro recuperan el movimiento al caer la tarde.

Como el caso del bar Costa, mantiene un buen ambiente durante el verano en Santa Gertrudis, aunque la mayor afluencia de clientes llega a última hora de la tarde. Así lo explica el encargado del establecimiento, que asegura que el calor marca los hábitos de quienes visitan el pueblo.

"Estamos contentos porque el pueblo está muy animado", afirma. Sin embargo, precisa que el momento de más actividad comienza "a partir de las seis y media o las siete". Durante las horas centrales del día, el flujo de clientes disminuye. "Cuando hace calor, la gente prefiere ir a la playa", señala.

El encargado también destaca la diversidad de la clientela que recibe el establecimiento. Según explica, el Bar Costa reúne a partes iguales a españoles y extranjeros, así como a visitantes y residentes.

El establecimiento, conocido por sus bocadillos y por las obras de arte que decoran sus paredes, conserva su condición de parada habitual para quienes recorren el interior de la isla.