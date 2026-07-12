"La gente prefiere ir a la playa": encargado del Bar Costa sobre la temporada
El responsable del establecimiento destaca la afluencia de público español y extranjero, así como de residentes y visitantes, que animan el pueblo en verano
El verano también cambia el ritmo de Santa Gertrudis. Aunque el pueblo mantiene actividad durante la temporada alta, las horas centrales del día pierden afluencia de visitantes, que optan por pasar la jornada en las playas. Los bares del centro recuperan el movimiento al caer la tarde.
Como el caso del bar Costa, mantiene un buen ambiente durante el verano en Santa Gertrudis, aunque la mayor afluencia de clientes llega a última hora de la tarde. Así lo explica el encargado del establecimiento, que asegura que el calor marca los hábitos de quienes visitan el pueblo.
"Estamos contentos porque el pueblo está muy animado", afirma. Sin embargo, precisa que el momento de más actividad comienza "a partir de las seis y media o las siete". Durante las horas centrales del día, el flujo de clientes disminuye. "Cuando hace calor, la gente prefiere ir a la playa", señala.
El encargado también destaca la diversidad de la clientela que recibe el establecimiento. Según explica, el Bar Costa reúne a partes iguales a españoles y extranjeros, así como a visitantes y residentes.
El establecimiento, conocido por sus bocadillos y por las obras de arte que decoran sus paredes, conserva su condición de parada habitual para quienes recorren el interior de la isla.
- Encuentran en Ibiza el cadáver de un hombre cosido a puñaladas dentro de un coche volcado
- Alerta por la desaparición de una niña en Ibiza: intensa búsqueda con perros y drones de madrugada
- El autoapuñalamiento, principal hipótesis del fallecimiento del hombre hallado muerto en su coche tras un accidente en Santa Eulària
- Muere ahogado un hombre de 60 años tras lanzarse por un tobogán en la piscina de un hotel de Ibiza
- un joven recibe un navajazo al intentar impedir que le roben el reloj en Sant Antoni
- Sigue abierta la investigación sobre el hombre que apareció apuñalado dentro de su vehículo: la Guardia Civil de Ibiza busca las causas
- Las seis mujeres más influyentes de Ibiza, según Forbes Women: listado completo de las 30 de Baleares
- Juzgados de Ibiza: El edil de Turismo de Sant Antoni declara ante la jueza por alzamiento de bienes