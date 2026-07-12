Gastronomía de guerra
Tatin de tomates cherry con masa crujiente y caramelizada: descubre el método infalible para prepararla (que no te engañen)
Es una receta aparentemente sencilla, pero mejor no fiarse de algunas recetas que rondan por la web y que son un desastre
Vais a ver esta receta, la de la tatin de tomate cherry, y os va a parecer la más fácil de mundo. ¡Error! Me ha costado tres intentonas conseguir que quede prácticamente perfecta. Si buscáis en internet encontraréis un montón de recetas, todas más o menos con los mismos pasos. Me pregunto si esas personas realmente la han preparado, porque no sale, o no, al menos, como debería.
Primer intento: hice como decían casi todas las recetas, sofriendo los tomates cherry junto con el ajo. Tenía mis dudas, por el agua que estaba segura que iban a soltar. Y, efectivamente. Mucha agua que ablanda la masa.
Segundo intento: quité el líquido. Es un caldito maravilloso, como un consomé ligero de tomate, una delicia tomárselo. Pero incluso quitándolo, la masa se acaba mojando demás.
Tercer intento: a mi bola. Sin sofreír los tomates, poniéndolos en crudo en la bandeja. Y ahora sí. Perfecta, o casi. La mayoría de los tomates mantienen la forma y, cuando muerdes, explotan de sabor. Aunque veáis que hay un poco de caldo mientras se hace al horno, no sufráis, cuando reposa se acaba convirtiendo en la caramelización y no se moja nada la masa.
Un truco importante, que los tomates no estén muy maduros, para que no se rompan. Y otro, esperar a que atempere el aceite aromatizado con ajo y romero para cubrir los tomates con la masa, para que ésta no se ablande.
Ingredientes (para 4 porciones):
- 3 ajos (0,15€)
- 500 gramos de tomate cherry (3,47€)
- 1 lámina de masa brisa (1,35€)
- 1 mozzarella (3,15€)
- 1 cucharada de azúcar moreno (0,18€)
- 1 cucharada de miel (0,22€)
- Romero
- Sal y pimienta
- Unas gotas de vinagre de Módena
- Aceite
Precio total: 8,52 euros
Precio por ración: 2,13 euros
Preparación
—Precalentar el horno a 200 grados con calor arriba y abajo.
—En un poco de aceite de oliva sofreír los ajos laminados hasta que se pongan dorados. Agregar el romero.
—En un recipiente para el horno poner los ajos con el aceite y, encima, los tomates bien colocados: apretaditos y en el centro.
—Salpimentar generosamente y agregar la cucharada de azúcar distribuida por toda la superficie y la de miel igual. Salpicar unas gotas de vinagre de Módena. Al gusto.
—Cubrir con la masa brisa apretando los bordes para evitar que los jugos se fuguen.
—Meter en el horno y dejar cocer hasta que veamos que la masa está dorada. Veréis que sale un poco de líquido, eso es oro, cuando enfríe caramelizará y eso, que se pegará a los bordes de la masa, es una delicia.
—Dejar que se atempere un poco antes de darle la vuelta en un plato grande y servir con la mozzarella. En el centro para abrirla en la mesa o ya distribuida por toda la tarta. Se puede tomar fría o caliente.
El toque gourmet
Caramelizar un poco de cebolla y añadírsela por encima de los tomates, antes de la masa. O unas cucharadas de puré de aceitunas.
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