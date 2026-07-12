Salomé Martínez, encargada de una tienda de artículos de lujo en Santa Gertrudis: "El pueblo se está volviendo holandés"

Santa Gertrudis vive una temporada turística particular, casi al revés que buena parte de Ibiza. Mientras junio, julio y agosto suelen implicar una caída de la afluencia de visitantes, los comercios del pueblo experimentan un importante repunte durante abril, mayo, septiembre y octubre.

En medio de esta singular estacionalidad, la localidad continúa evolucionando y ampliando su oferta comercial. Junto a los bares y establecimientos tradicionales ha abierto sus puertas Iconiq, una tienda que apuesta por las marcas de lujo y los artículos vintage, alejándose del estilo boho-chic y de la estética mediterránea que predominan en otros comercios de la isla.

"No había ninguna tienda de artículos de diseño y vintage, que es lo que más vendemos", explica Salomé Martínez, encargada del establecimiento.

En el interior del local conviven prendas de moda, complementos y objetos de decoración para el hogar firmados por diseñadores de diferente proyección. Aunque algunos nombres son ampliamente conocidos y otros resultan más discretos, son precisamente las grandes firmas las que despiertan un mayor interés entre los compradores. "Curiosamente, son los artículos de grandes diseñadores los que más se venden", señala Martínez.

Imágenes de comercios en Santa Gertrudis durante la temporada de verano 2026 / Toni Escobar

La encargada también identifica un perfil de cliente que cada vez tiene más presencia en las calles y negocios de Santa Gertrudis. Se trata de familias procedentes de Países Bajos que visitan el pueblo acompañadas de sus hijos y llevan un ritmo vacacional más tranquilo que el asociado a otras zonas turísticas de Ibiza.

"Aquí vienen muchas familias holandesas con niños, se van a dormir temprano. El pueblo se está volviendo holandés", bromea Martínez con marcado acento argentino.

La presencia de clientes neerlandeses es tan habitual que una de las trabajadoras de la tienda se ocupa específicamente de atenderlos. "Mi compañera no habla español. Es holandesa. Ella se encarga de los clientes holandeses", añade entre risas.

El tiempo también ha condicionado el movimiento comercial durante los primeros meses de actividad. Martínez recuerda que las lluvias registradas durante mayo y junio llevaron a numerosos turistas hacia el interior de la isla y llenaron las calles del pueblo.

Iconiq prevé mantener sus puertas abiertas más allá del final de la temporada turística tradicional, "porque muchos residentes siguen viniendo a comprar después de la temporada", concluye Martínez.