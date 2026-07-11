Minami Japanese Restaurant
Sensación de un viaje a Oriente entre cañas de bambú y sabores esenciales
Alta cocina japonesa, técnica, creatividad y una puesta en escena única para generar sensaciones en el comensal
Hay restaurantes a los que se acude por la comida y otros que se recuerdan por todo lo que ocurre alrededor de la mesa. Minami Japanese Restaurant pertenece a esta segunda categoría. Ubicado en Platja d’en Bossa, con acceso independiente y a escasos metros del emblemático escenario de Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, este espacio ha conseguido construir una identidad propia gracias a una propuesta que combina alta cocina japonesa, técnica, creatividad y una puesta en escena capaz de convertir cualquier cena en una experiencia inmersiva.
Su filosofía parte de una idea clara: demostrar que Oriente y el Mediterráneo hablan un lenguaje gastronómico compatible. La carta busca la conexión entre las técnicas tradicionales japonesas y los ingredientes y matices propios de la cocina mediterránea, dando lugar a elaboraciones que respetan el producto sin renunciar a la innovación.
Uno de los grandes protagonistas es el teppanyaki. Más que una forma de cocinar, aquí se convierte en un espectáculo en vivo donde el fuego, la precisión de los chefs y la interacción con los comensales forman parte del menú. Cada servicio transforma la plancha japonesa en un escenario donde carnes, pescados y mariscos se preparan al instante, potenciando el sabor de cada ingrediente, mientras el comensal presencia todo el proceso.
La experiencia continúa con una carta que recorre algunos de los grandes clásicos de la gastronomía nipona. Sushi y sashimi elaborados al momento conviven con gyozas, noodles y tempuras, mientras que diferentes técnicas de cocción al fuego aportan profundidad a cortes de carne como el wagyu o el pollo de corral, además de pescados y mariscos cuidadosamente seleccionados. Reservas: 626 38 43 78.
- Encuentran en Ibiza el cadáver de un hombre cosido a puñaladas dentro de un coche volcado
- El autoapuñalamiento, principal hipótesis del fallecimiento del hombre hallado muerto en su coche tras un accidente en Santa Eulària
- un joven recibe un navajazo al intentar impedir que le roben el reloj en Sant Antoni
- Sigue abierta la investigación sobre el hombre que apareció apuñalado dentro de su vehículo: la Guardia Civil de Ibiza busca las causas
- Juzgados de Ibiza: El edil de Turismo de Sant Antoni declara ante la jueza por alzamiento de bienes
- Las seis mujeres más influyentes de Ibiza, según Forbes Women: listado completo de las 30 de Baleares
- Accidente en Ibiza: una embarazada, herida tras un choque en el que volcó un camión de basura en Sant Antoni
- Dos okupas detenidos y medio centenar identificados por la Guardia Civil en un complejo turístico abandonado de Ibiza