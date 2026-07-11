Sensación de un viaje a Oriente entre cañas de bambú y sabores esenciales

Hay restaurantes a los que se acude por la comida y otros que se recuerdan por todo lo que ocurre alrededor de la mesa. Minami Japanese Restaurant pertenece a esta segunda categoría. Ubicado en Platja d’en Bossa, con acceso independiente y a escasos metros del emblemático escenario de Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, este espacio ha conseguido construir una identidad propia gracias a una propuesta que combina alta cocina japonesa, técnica, creatividad y una puesta en escena capaz de convertir cualquier cena en una experiencia inmersiva.

‘Sashimi’ listo para comer en este restaurante de esencia oriental.

Su filosofía parte de una idea clara: demostrar que Oriente y el Mediterráneo hablan un lenguaje gastronómico compatible. La carta busca la conexión entre las técnicas tradicionales japonesas y los ingredientes y matices propios de la cocina mediterránea, dando lugar a elaboraciones que respetan el producto sin renunciar a la innovación.

El ‘sushi’, en todos sus estilos, siempre es un éxito.

Uno de los grandes protagonistas es el teppanyaki. Más que una forma de cocinar, aquí se convierte en un espectáculo en vivo donde el fuego, la precisión de los chefs y la interacción con los comensales forman parte del menú. Cada servicio transforma la plancha japonesa en un escenario donde carnes, pescados y mariscos se preparan al instante, potenciando el sabor de cada ingrediente, mientras el comensal presencia todo el proceso.

La experiencia continúa con una carta que recorre algunos de los grandes clásicos de la gastronomía nipona. Sushi y sashimi elaborados al momento conviven con gyozas, noodles y tempuras, mientras que diferentes técnicas de cocción al fuego aportan profundidad a cortes de carne como el wagyu o el pollo de corral, además de pescados y mariscos cuidadosamente seleccionados. Reservas: 626 38 43 78.