Santa Eulària recupera la Font de Morna, una joya del patrimonio hidráulico de Ibiza

El Ayuntamiento de Santa Eulària y Grupo Atzaró han culminado la restauración y consolidación de la Font de Morna, situada en la parroquia de Sant Carles de Peralta. La actuación devuelve el valor patrimonial a este elemento del patrimonio hidráulico municipal, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de protección B dentro del Catálogo Municipal de Patrimonio Histórico.

El proyecto ha salido adelante gracias al convenio de colaboración entre el Consistorio y Grupo Atzaró, que ha financiado y ejecutado íntegramente la intervención.

La Font de Morna, ubicada junto a un antiguo trull y con acceso a un manantial natural, presentaba un avanzado estado de deterioro. Los continuos desprendimientos de piedras desde el talud rocoso situado en la parte posterior habían provocado importantes daños tanto en la fuente como en el manantial y en el bancal de piedra seca sobre el que descansan ambos elementos.

La actuación ha incluido la consolidación del talud, la reconstrucción del arco de la fuente con sillares irregulares de piedra seca, fieles a la configuración original, el encalado de las paredes interiores y de parte del muro adyacente, además de la recuperación de la boca del manantial.

Para esta última intervención, el equipo técnico tomó como referencia fotografías históricas con el objetivo de reproducir la imagen original del conjunto. El presupuesto de las obras ha alcanzado los 14.479 euros, una cantidad que ha asumido íntegramente Grupo Atzaró.

La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, ha destacado el valor de esta colaboración público-privada como ejemplo del compromiso que puede asumir el tejido empresarial en la conservación del patrimonio local: "Es importante poner en valor esta colaboración como ejemplo del compromiso que las empresas privadas del municipio pueden asumir en la conservación del patrimonio común. El Grupo Atzaró es una empresa fuertemente arraigada en Sant Carles de Peralta y canaliza con este proyecto una parte de los fondos que recauda en sus eventos solidarios".

Ferrer también ha animado a otras entidades y empresas del municipio a impulsar iniciativas similares para contribuir a la conservación del patrimonio, reforzar la identidad local y proteger los elementos históricos que forman parte de la memoria colectiva de Santa Eulària.