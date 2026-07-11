Sa Capelleta vivió ayer el día grande de sus fiestas patronales con una tarde de ambiente familiar en el parque Reina Sofía y en la Vía Púnica, que combinó tradición, música y propuestas para los más pequeños. El comercio local salió a la calle durante la tarde, mientras los niños disfrutaban de una fiesta del agua y actividades infantiles, una de las citas más refrescantes del programa. Después se celebró la misa en honor a Sant Cristòfol, seguida de una exhibición de ball pagès con degustación de buñuelos y vino dulce.

Sa Capelleta vive su día entre agua y ‘ball pagès’

El cierre musical llegó con el concierto de la Banda Municipal de Vila, que puso la banda sonora a una noche con ambiente de barrio. Varios de los actos coincidieron con el partido de la Selección Española contra Bélgica en el Mundial.

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Las celebraciones concluirán este sábado 11 de julio con una nueva tarde dedicada a los más pequeños. Entre las 18 y las 20 horas están previstos castillos hinchables y talleres infantiles, y a las 21 horas actuará el Washington St Quartet, acompañado por el cantante Matteo Crocetti. También habrá puestos de comida para despedir las fiestas con sabor popular.