La última | Fiestas
Sa Capelleta vive su día entre agua y ‘ball pagès’
El barrio de Vila honra a Sant Cristòfol en una jornada marcada por el Mundial.
Sa Capelleta vivió ayer el día grande de sus fiestas patronales con una tarde de ambiente familiar en el parque Reina Sofía y en la Vía Púnica, que combinó tradición, música y propuestas para los más pequeños. El comercio local salió a la calle durante la tarde, mientras los niños disfrutaban de una fiesta del agua y actividades infantiles, una de las citas más refrescantes del programa. Después se celebró la misa en honor a Sant Cristòfol, seguida de una exhibición de ball pagès con degustación de buñuelos y vino dulce.
El cierre musical llegó con el concierto de la Banda Municipal de Vila, que puso la banda sonora a una noche con ambiente de barrio. Varios de los actos coincidieron con el partido de la Selección Española contra Bélgica en el Mundial.
Las celebraciones concluirán este sábado 11 de julio con una nueva tarde dedicada a los más pequeños. Entre las 18 y las 20 horas están previstos castillos hinchables y talleres infantiles, y a las 21 horas actuará el Washington St Quartet, acompañado por el cantante Matteo Crocetti. También habrá puestos de comida para despedir las fiestas con sabor popular.
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