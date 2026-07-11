Rocío Crusset y Charlie Schein se darán de nuevo el 'sí, quiero' en Ibiza

Rocío Crusset y Charlie Schein volverán a darse el "sí, quiero". Después de su discreta boda en Nueva York el pasado mes de mayo, la pareja reunirá ahora a familiares y amigos en España con una segunda celebración que tendrá como escenario uno de los destinos más visitados por las celebridades: Ibiza.

La modelo, hija de Carlos Herrera y Mariló Montero, y el financiero estadounidense sellarán de nuevo su matrimonio el próximo 24 de julio en las Pitiusas, donde han organizado una ceremonia mucho más amplia que la que disfrutaron en Estados Unidos.

Según ha trascendido, los novios han pedido la máxima discreción a todos los invitados para evitar nuevas filtraciones. Aun así, sí han salido a la luz algunos detalles del enlace. La ceremonia incluirá un acto religioso en una pequeña capilla de la isla y, después, una fiesta que se alargará hasta la madrugada.

Una boda diferente a la de Nueva York

Rocío Crusset y Charlie Schein contrajeron matrimonio el pasado 30 de mayo en Nueva York, ciudad donde ambos residen y donde comenzó su historia de amor. Aquella ceremonia contó con un grupo muy reducido de invitados.

Hasta Estados Unidos viajaron Carlos Herrera junto a su esposa, Pepa Gea; Mariló Montero; Alberto Herrera y Blanca Llandrés, además de otros familiares muy cercanos. La pareja apostó entonces por una celebración sencilla y reservada. Ahora, el objetivo cambia por completo. La cita en Ibiza permitirá compartir este momento con muchas personas que no pudieron acompañarlos en Nueva York.

El vestido vuelve a despertar expectación

La modelo ya sorprendió en su primera boda con un diseño creado por ella misma, que después confeccionó una amiga modista. Además, también colaboró junto al diseñador Nicolás Montenegro en el vestido de novia de su cuñada, Blanca Llandrés.

Por ese motivo, no resulta extraño que vuelvan las especulaciones sobre un posible diseño propio para esta segunda ceremonia. El estilo boho encajaría con el entorno ibicenco, aunque la novia mantiene el secreto hasta el último momento.

Ahora, Ibiza se prepara para acoger una de las bodas más comentadas del verano. El 24 de julio, la pareja reunirá allí a buena parte de su entorno en una fiesta íntima.