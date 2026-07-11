Medioambiente
Retiran más de 1,8 toneladas de residuos del litoral de Ibiza y Formentera en solo un mes
Los plásticos, con casi 4.000 kilos, constituyeron el principal residuo retirado en el conjunto de Baleares durante el mes de junio, seguido de madera y vegetación
El servicio de limpieza del litoral del Govern balear retiró durante el mes de junio 1.808,8 kilos de residuos de la mar y del litoral de Ibiza y Formentera, según ha informado la conselleria de la Mar y del Ciclo del Agua. La isla fue el segundo territorio del archipiélago con mayor volumen de residuos recogidos, por detrás de Mallorca.
En el conjunto de Baleares, el dispositivo coordinado por la empresa pública PortsIB retiró 7.748,60 kilos de residuos durante el mes pasado, lo que supone una media diaria de 258,29 kilos. El operativo está formado por 23 embarcaciones, de las que 15 son de playa y ocho de litoral.
Por islas, Mallorca concentró la mayor cantidad de residuos retirados, con 4.630,80 kilos. Le siguió Ibiza, con 1.420,35 kilos; Menorca, con 1.309 kilos; y Formentera, con 388,45 kilos.
El balance del Govern destaca que los plásticos fueron el principal residuo retirado durante junio en el conjunto del archipiélago. En total se recogieron 3.850,25 kilos, lo que representa el 49,69% de todos los materiales extraídos. A continuación se situaron la madera, con 2.375,20 kilos, y la vegetación, con 1.022,36 kilos.
Durante el mes de junio, marcado por temperaturas muy elevadas y vientos predominantes de componente norte y nordeste, las embarcaciones del servicio llevaron a cabo varias actuaciones especiales. En Ibiza, el operativo retiró una boya de grandes dimensiones, un fragmento de embarcación y diversos troncos.
El servicio también detectó durante junio un incremento de la presencia de medusas en las zonas de baño de Baleares. En total se retiraron 15 kilos de medusas de la especie Pelagia noctiluca.
Además, durante el mes se atendieron 11 avisos, de los que ocho fueron gestionados en coordinación con el servicio de emergencias 112 y Salvamento Marítimo. Los otros tres procedían de instituciones y particulares.
La campaña de limpieza del litoral, coordinada por PortsIB, seguirá activa hasta el próximo 30 de septiembre. Según el Govern, el objetivo es contribuir a “la conservación del medio marino” y mantener “en las mejores condiciones las aguas y las zonas de baño de las Illes Balears”.
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