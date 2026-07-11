Migración
Rescatan e interceptan a 38 personas migrantes en dos pateras en Formentera
La cifra de personas llegadas a las costas de Formentera se eleva a 1.560 tras las dos intervenciones realizadas por los equipos de rescate
Las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia han localizado durante la madrugada de este sábado a un total de 38 personas de origen magrebíen dos actuaciones desarrolladas en aguas próximas a Formentera.
La primera intervención tuvo lugar a las 2.55 horas, cuando los equipos de rescate auxiliaron a 18 personas que se encontraban a cuatro millas al sur de la isla. En el operativo participaron el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.
Horas después, a las 5.30, la Guardia Civil interceptó a otras 20 personas en la zona del faro de la Mola, en Formentera. En esta actuación intervinieron agentes del Puesto de la Guardia Civil de Formentera y del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil.
Con estas dos actuaciones, la cifra de personas arribadas a las costas de Formentera es 1.560 en total. En Pitiusas, la cifra asciende a 1.688 migrantes llegadas a las costas.
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