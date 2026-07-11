Las quince mejores playas de Ibiza: el veredicto de los lectores de es Diari

Los lectores de Diario de Ibiza han hablado. Desde el perfil de Facebook lanzamos una pregunta muy sencilla: ¿Cuál es para ti la mejor playa de Ibiza? Y se han volcado con las respuestas. Centenares de personas han querido apostar por su playa favorita, ésa que les encanta, a la que se escapan siempre que pueden. Entre las respuestas hay muchas opciones, desde las playas más instagrameables hasta las calas chiquititas en las que, con suerte, pueden disfrutar de unas horas tranquilas junto al mar.

Aunque las opciones son muchas, hay algunas que se repiten una y otra vez. Aquí está el listado de las quince playas que, a juicio de los lectores de Diario de Ibiza, son las mejores. ¿Son también las tuyas?

Las 15 mejores playas de Ibiza

Turistas en la cala Comte de Ibiza. / Europa Press

1. Platges de Comte (17,5%)

Sin duda, una de las playas más fotografiadas de la isla. No hay turista que no quiera bañarse en sus aguas turquesas. Eso sí, para coger sitio es imprescindible ir pronto. Y marcharse pronto, porque en plena temporada se pone hasta los topes a partir de las once de la mañana. Sant Josep.

Gente bañándose en la playa de ses Salines. / Joan Costa

2. Ses Salines (14,6%)

En pleno Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera. Arena blanca, un fondo arenoso que cae poco a poco y restaurantes y beach clubs en los que ver y ser vistos. Mucha venta ambulante. Ideal para ver la salida del sol si se madruga. Sant Josep.

Cala Bassa. / Sergio G. Cañizares

3. Cala Bassa (10,4%)

Reconocida por el agujero que le da nombre (la bassa) en la que bucear y ver estrellas de mar, peces y otros seres marinos y por la zona de sabinas que aportan sembra. También por el famoso beach club que toma el nombre de la playa. Sant Josep.

Cala Tarida. / DI

4. Cala Tarida (7,5%)

Dividida como en tres calas, una detrás de la otra, en una de las zonas de turismo familiar más populares de la isla. Lleva años lidiando con una mancha verde de microalgas, lo que no parece desanimar a sus fieles. En plena temporada es muy complicado encontrar un hueco en las horas centrales del día. Sant Josep.

Imagen de archivo de la playa de s'Arenal Gros, en Portinatx. / María Molina.

5. Portinatx (7,5%)

El encanto del norte. Ideal para familias a pesar de que algunos establecimientos de la zona son 'adults only'. Una playa de las de toda la vida, con chiringuitos y restaurantes normales a la que ir con la sombrilla y la nevera. Las puestas de sol son espectaculares. Sant Joan.

Cala Sant Vicent. / Vicent Marí

6. Cala Sant Vicent (7,1%)

Una de las imprescindibles del norte de la isla. Arena dorada, aguas cristalinas y un paseo marítimo flanqueado por restaurantes de todo tipo: tradicionales, fusión, hamburgueserías... Hay un gran aparcamiento en los alrededores, pero se llena rápido. Sant Joan.

Playas de Cala Salada y Cala Saladeta / J.A. Riera

7. Cala Saladeta / Cala Salada (6,7%)

Otras de las más instagrameables de la isla. Con el problema que eso supone. No es de extrañar. Cala Saladeta es una de esas calas paradisíacas que se te vienen a la cabeza cuando sueñas con un día de playa. La mejor forma para llegar, el autobús. Hay una lanzadera para no saturar la bajada a las calas, cuyo acceso se cierra cuando se llena. Sant Antoni.

Una pareja al atardecer en Benirràs. / X. P.

8. Benirràs (5,0%)

Otra de las imprescindibles del norte de la isla. Famosa por sus puestas de sol y, sobre todo, por los tambores que, tradicionalmente, sonaban los domingos por la tarde, algo por lo que llegaban a concentrarse miles de personas en la playa por la tarde, lo que obligó al Ayuntamiento a adoptar medidas para evitar la masificación y, sobre todo, garantizar la seguridad. Sant Joan.

Todas las imágenes de la playa de Aigües Blanques, cerrada por peligro de derrumbamiento / Juan A. Riera

9. S'Aigua Blanca (4,6%)

Este año los fieles a esta playa, del noreste de la isla van a tener que tener especial cuidado si quieren darse un chapuzón en una de las calas más salvajes de la isla. El Ayuntamiento ha retirado todos los servicios, no hay aparcamiento y advierte, además, de que hay desprendimientos. Sant Joan.

Cala Llonga este verano. / Vicent Marí

10.Cala Llonga (3,8%)

Tristemente famosa las últimas temporadas porque están cerrados los chiringuitos, es una de las playas más familiares de la isla. Fácil acceso, muchos servicios y unas aguas calmadas en una cala cerrada ideales para los más pequeños. Santa Eulària.

Cala Vedella. / iStock

11.Cala Vedella (3,3%)

Otra de esas playas a las que hay que llegar pronto sí o sí. O esperar a disfrutarlas fuera de los meses fuertes de temporada. Fácil acceso, aguas transparentes y arena blanca la convierten en otra de las más deseadas por las familias. Sant Josep.

Cala Gracioneta and cala Gració. / iStock

12.Cala Gració / Cala Gracioneta (3,3%)

Igual que en el caso de Cala Salada/Cala Saladeta, la pequeña cala es la más buscada, aunque la masificación hace que, en muchos casos, los bañistas acaben quedándose en la primera. O haciéndose la foto de rigor en la pequeña y regresando de nuevo a la grande, donde tienen más aire. Sant Antoni.

Turistas en Cala Llenya. / J.A.RIERA

13.Cala Llenya (3,3%)

Jugar con las olas que se suelen crear en esta playa es una de las actividades favoritas de los pequeños bañistas que la visitan. Salvaje y familiar a partes iguales. Santa Eulària.

Bañistas en Cala d'Hort. / JA RIERA

14.Cala d’Hort (2,9%)

Baños con vistas al popular islote de es Vedrà. Es lo que ofrece esta playa que este verano está notando el cierre del aparcamiento. Hay que llegar muy muy pronto para hacerse con una de las pocas plazas que hay. Sant Josep.

Imagen de archivo de la playa de ses Figueretes. / Vicent Marí

15.Ses Figueretes (2,5%)

La única playa urbana de la isla que entra en el ranking. Su cercanía al centro de Vila permite llegar dando apenas un paseo. Tiene todo tipo de servicios, comercios y una amplia selección de restaurantes y cafeterías. Ibiza.