La mejor playa de Ibiza es secreta, está al norte o “no se dice”

Elegir cuál es la mejor playa de Ibiza no es tarea fácil. En una isla donde cada cala tiene su parroquia, su infancia, su chiringuito de memoria o su roca escondida, elegir una sola playa es casi tan delicado como revelar dónde se aparca gratis en agosto. Diario de Ibiza lanzó la pregunta en Facebook —“¿Cuál es para ti la mejor playa de Ibiza?”— y la respuesta fue tan amplia como el mapa de la costa: Platges de Comte, Cala Bassa, ses Salines, Cala d’Hort, Portinatx, Cala Saladeta, s'Aigua Blanca, Cala Sant Vicent, Cala Llonga, Benirràs, es Canar, Talamanca, ses Figueretes, Platja d’en Bossa… y, por supuesto, “la que no se dice”.

Porque si algo deja claro el debate es que en Ibiza hay dos tipos de bañistas: los que recomiendan su playa favorita y los que han aprendido que el paraíso se protege con silencio. “La mejor es una calita que no hay gente.. ahí se está de maravilla, pero...”, escribe Marga Torres. Cristina Castillejo lo plantea casi como una cuestión de supervivencia local: “No lo pienso decir... ¿Luego qué? ¿En una guía turística?”. Y Manuel Moya remata: “No lo digo que vais”.

Las dos grandes favoritas

Entre los nombres más repetidos aparece Platges de Comte. Aurora Brea Medina la define como “espectacular”. Rosario Sánchez afirma que “es la mejor”. Iván Darío Duque Rosales no tiene dudas: “Sin duda es la mejor”. También la cita Jenifer García Redondo, que diferencia entre playa y cala: “Si es playa, ses Salines y si es cala, para mí la mejor es Comte”.

Ses Salines es otra de las grandes favoritas. Pedro Mas Juan asegura que es “la mejor”. Ana Maria Rosado destaca que “es más segura para los niños” porque es “una playa muy plana”. Eva Pacifico lo resume con un corazón azul e Isabel Ballesta Pastor también apuesta por ella.

Playa de Ses Salines en plena temporada 2026 / Marcelo Sastre

Cala Bassa despierta amor, nostalgia y algún reproche. Es la favorita de Rafael Rivas Siendones y Gustavo Muratore. Mientras que Marisa García, Pedro Jesús Quiñones Carrera y Mabelprado Prado Lopez prefieren esta playa, pero la recuerdan de hace décadas.

La nostalgia recorre buena parte de las respuestas. Alberto Sanchez Cañas lamenta que estén “totalmente masificadas” y recuerda: "Hace 40 años podías ir a cualquiera de ellas y todas eran maravillosas”. José Antonio González Aljarilla sentencia: “Hace años todas, ahora ninguna. Llenas de borrachos y del mal turismo que va a la isla”. Y David López Roca propone una solución de calendario: “Todas pero durante el año menos julio y agosto”.

Ivan Tsepkalo: "En invierno todas las playas son bonitas"

Esa idea se repite mucho: Ibiza es preciosa, pero mejor sin multitudes. Ivan Tsepkalo lo resume así: “Cualquier cala al norte, donde haya menos gente y en invierno todas las playas son bonitas”. Beatriz Roig Roig responde: “Todas... sin gente”. Juan José Costa Serra lo deja en una estación: “En invierno todas”. Y Verónica Marcos López va todavía más lejos: “En verano ninguna porque hay gente, mejor un acantilado o roca escondida”.

El norte de la isla aparece como refugio de quienes buscan menos ruido y más paisaje. “Las del norte. Hay menos gente”, apunta Marga Roig. Cristhian Betancur elige “las del Norte, Portinatx y desconocidas”. Natalia Stackhouse se queda con “todas las del norte y Punta Galera”. Y Lorenzo Paoletti concreta: “S’Arenal Gran de Portinatx”. Cala Sant Vicent también acumula votos: Elizabeth Morales, Josephine Villalba y Luis Martinez Muñoz tienen clara su opción: “Cala San Vicente”.

Pequeña pradera de posidonia cerca de la superficie en Portinatx / Joan Costa

También hay una Ibiza de playa larga, cómoda y de toalla posible. Maria Marí Roig defiende Platja d’en Bossa porque “es la más larga de Ibiza y se puede elegir dónde poner la toalla que, por suerte, aún se puede poner”. Añade que las calas pequeñas no le suelen gustar porque “parecen un hormiguero”. Sebastián Amoraga Bauzá también apuesta por Platja d'en Bossa "sin duda”, lo mismo que Juan Carlos Robatto. María Elsa Squillaci Germanò confiesa que esta playa a medio camino entre Vila y Sant Josep le encanta. De hecho, "volvería mil veces". Un amor que comparte con otra playa, Cala Tarida: "No sé con cuál quedarme”.

Cala d’Hort aparece asociada a es Vedrà, que más que una vista es casi un argumento emocional. Ivan Juárez afirma: “A mí las vistas a es Vedra desde la Cala d’Hort me tienen ganao”. Alejandra Palermo dice: “Cada una tiene lo suyo... Pero me enamora es Vedrá....”.

S'Aigua Blanca también mantiene su club de fieles. Lydia García Rodriguez la escoge, aunque advierte de que “la playa desaparece en determinadas horas” y “hay que caminar un pelin”. Francisco Javier Gemar Cortés coincide: “Hay que caminar un pelín, pero de lujo”. Cala Gració y Cala Gracioneta salen con mucho cariño. Pilar Giménez escribe: “Cala Gracioneta, yo vivía al lado”. Patricia Fernández, Patricia Trujillo Peña, Amparo Medie y José Saam se quedan también con esta playa.

Benirràs: puesta de sol y tambores

Benirràs, con sus tambores, sigue siendo una postal sonora. Ha seducido a Goga de Vertiz, Mikel García, Diego Gallego Toledo, Beatriz Miguens y Jose Maria Bravo. Paco Martínez Rodríguez apunta: “Benirràs m’agrada molt”. En el imaginario colectivo, Benirràs no es solo una playa: es tarde, tambor y puesta de sol.

Benirràs. / iStock

Entre tantas preferencias, algunos lectores optan por no elegir una playa. Faustina Calero Garcia enumera varias y concluye que están “a cual mas bonita”. Margarita Tur afirma: “No hay mejor playa, todas son fantásticas”. Mari Luz López escribe: “Todas, a cual mejor, no sabemos lo que tenemos. Esto es un paraíso”. Héctor Mafla coincide: “Todas las playas y calas de Ibiza son muy hermosas y muy agradables…”. Y Silvana Galiano lo resume en italiano: “Tutte sono belle, una più bella dell'altra, meravigliosa!”.