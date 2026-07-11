Macrofiesta en la Marina de Ibiza: vecinos alertan de ruido "insoportable" y "privatización del espacio público" al impedir el paso de la gente

"Fiestón con la calle cortada, música a todo lo que da el equipo y la policía pasa del tema". Es la denuncia que este viernes, alrededor de las diez de la noche, hacían vecinos de la Marina, en Ibiza. Junto a su comentario, adjuntaban una serie de vídeos que había grabado para denunciar las molestias que estaba generando a vecinos y comercios de la zona la macrofiesta organizada al principio del carrer del Passadís, en el casco histórico de la ciudad.

Se trataba, según exlicaron los vecinos, ha comprobado este diario y ha confirmado el Ayuntamiento de Ibiza, de un evento organizado en la isla por una marca de moda y cosmética francesa. "Para flipar, la que hay liada", comentaban los vecinos, que denunciaban que el estruendo les había obligado a cerrar absolutamente todas las ventanas y balcones de sus viviendas, con el perjuicio que ello supone: calor o tener que poner el aire acondicionado, que al precio que está la luz es un mazazo para la economía doméstica.

Más de 90 decibelios dentro de casa

Tanto los vecinos de la zona, que explican que la fiesta se estaba haciendo en dos de los bares de la calle, como algunos de los negocios cercanos llamaron a la policía para denunciar la situación, pero los agentes les dijeron que tenían permiso hasta la medianoche y que no podían hacer nada. Uno de los negocios se mostró especialmente indignado por la respuesta de los agentes. Y es que, según explica, le controlan "mucho" el volumen de su música, mientras que en la fiesta de este viernes por la noche parecía estar "todo permitido".

"Ni cerrando todo se escuchaba el partido de España", comenta una de las vecinas, que usó una app del móvil de sonómetro para contabilizar los decibelios que se alcanzaban en el interior de la vivienda. Supera en todo momento los 80 decibelios, incluso los 90 en algunos instantes, y eso que está dentro de su vivienda y a varias decenas de metros de la fiesta. "El volumen de la música es insoportable", insiste. "Al parecer, a esta hora todo vale", reitera.

Sin embargo, los vecinos no sólo denunciaban el ruido, sino la privatización del espacio público. Según explicaron y se puede ver en los vídeos que algunos de ellos grabaron desde la ventana, no se dejaba pasar a la gente que en ese momento se encontraba paseando por el barrio. Explican que los responsables de seguridad de la fiesta impedían el paso de quienes en ese momento paseaban por la calle y les obligaban a dar la vuelta para encontrar otra salida. En uno de los vídeos se ve cómo los trabajadores de seguridad, vestidos de negro, impiden el paso a una pareja.

El Ayuntamiento de Ibiza niega las molestias

Desde el Ayuntamiento de Ibiza explican que la firma francesa tenía permiso municipal para el evento: "Licencia de rodaje y de actividad no permanente para poner música". Según detallan se trata de "un rodaje de contenido" y niegan que se cerrara el espacio: "Sólo se paró a la gente para algunas tomas, no se cortó el paso de forma permanente". Desde el Consistorio recalcan que "había una funcionaria del Ayuntamiento allí mismo" y niegan que las denuncias de los vecinos y establecimientos de la zona sean ciertas.

En el decreto que regula la licencia para el rodaje especifica que "dadas las características del evento y el horario propuesto se tendrá que evitar una emisión de ruido excesiva". Además, señala que debido al aforo previsto "deberá tener todos los accesos y las salidas de la calle abiertos para poder realizar una evacuación del público, si fuera el caso, en condiciones óptimas". Por último, deja muy claro que, según el informe de la Policía Local "no se podrá obstaculizar o dificultar la circulación de vehículos ni de personas".