Llama la atención: la casualidad de que se presentara el nuevo proyecto de cámaras y drones de seguridad en Sant Josep mientras se iniciaba el fuego en Cala de Bou, que se pudo seguir en directo

La casualidad que hizo que este jueves Sant Josep presentara sus nuevos proyectos y equipos de seguridad con drones y cámaras de vigilancia con inteligencia artificial y, justo, se iniciara un incendio en la zona de Cala de Bou. Alcalde y responsables del Ayuntamiento y de seguridad estuvieron siguiendo en tiempo real las labores de extinción del fuego junto con los periodistas desplazados al Ayuntamiento para cubrir la noticia del nuevo dispositivo de seguridad. No pudo haber mejor prueba y, además, el fuego no pasó a mayores y todo quedó en un susto.

Llama la atención

La movilización de algunos vecinos del Mercat Nou de Vila que piden que no se lleve a cabo el proyecto del Ayuntamiento de construir un nuevo mercado en la misma zona y que se rehabilite y modernice el actual. Últimamente a cada proyecto que presenta el Consistorio le surge una plataforma vecinal en contra, como ha ocurrido con el parque de sa Colomina y el aparcamiento de sa Real. En esos dos casos el equipo de gobierno decidió dar marcha atrás. Habrá que ver qué decide ahora con otro de sus proyectos estrella para este mandato.