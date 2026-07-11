Javi 'Talaies', el productor de las sandías más dulces y titánicas de Ibiza

A tenor de los resultados del concurso de sandías que cada año organiza Agroeivissa, se puede afirmar que Sant Carles es el epicentro de este cultivo a nivel local. Así ha quedado refrendado de nuevo con el doblete que ha logrado Javi Marín, Talaies, que se ha hecho con el triunfo tanto en el apartado del ejemplar más sabroso como en el del más pesado, con una pieza titánica de 22,36 kilos.

Aunque es uno de los productores habituales en esta prueba, hasta ahora Talaies no se había hecho con ninguna victoria. En esta ocasión, los cinco miembros del jurado han ratificado que la suya era la más dulce y refrescante de las diez que han rivalizado a nivel gustativo. La segunda posición se la llevó Toni Terrassa, de Sant Llorenç.

Aunque Talaies bromea negándose a revelar el secreto de sus sandías, acaba reconociendo que no existe misterio alguno en lograr unos frutos excelentes: «Solamente hay que cuidar mucho el huerto».

Nueva vida en el campo

En cambio, admite sin reparos que la agricultura le cambió la vida hace ya una década. «Yo trabajaba en turismo y me cansé. Mi padre estuvo toda la vida en el campo y, como se jubilaba, decidí hacerme cargo de la finca», recuerda.

A sus 52 años, Talaies no cambiaría su profesión por nada del mundo. «Solamente me arrepiento de no haberme ido antes a vivir del campo», sentencia. Eso sí, también deja claro que el trabajo en el campo «es muy duro» para sacar adelante los cultivos de sus siete hectáreas en Sant Carles, dos de ellas dedicadas a la sandía.

Sheila Gor, la gerente de Agroeivissa, entrega los premios a Javi 'Talaies'. / Toni Escobar

En el concurso no faltan otros productores de la misma localidad que también han resultado vencedores en ediciones anteriores. Es el caso del presidente de la cooperativa Agroeivissa, Iván Colomar, cuyo padre, Toni, también puede presumir de varias victorias.

A pesar de que las altas temperaturas hayan provocado que se solapen dos cosechas, con el consiguiente problema de exceso de demanda (ver página 13), también han favorecido «una calidad buenísima», destaca Colomar. La gran mayoría de los productores siembra la variedad Cialoma, pero David Marí este año ha apostado por presentar una pieza de sandía Alexander.

Las variedades

«La Alexander es igual de dulce y sabrosa que la Cialoma, pero yo encuentro que tiene una textura más dura y crujiente que me resulta más agradable», destaca Marí, también originario de Sant Carles. A primera vista, se aprecia otra diferencia entre ambas variedades: la Alexander es más alargada, mientras que la Cialoma «es más redondita y uniforme».

En cualquier caso, toda sandía producida en la isla tiene que ser «rayada y con semillas, como son todas las del tipo Crimson [a las que pertenecen las dos variedades anteriores]», detalla Pep Mayans, exgerente de Agroeivissa durante dos décadas. Aunque se jubiló hace dos años, Mayans colabora como voluntario en esta fiesta, organizada desde 2018 para reivindicar la producción local frente a los ejemplares sin semillas que se han impuesto en la Península.

Para el técnico de Promoción Agroalimentaria del Consell de Ibiza, Josep Lluís Joan, no existe debate alguno sobre la primacía del fruto local. «La sandía ibicenca destaca por su dulzor y por su textura firme, que no es pastosa ni chiclosa, que además es muy jugosa. Como desprende mucho líquido al morderla, te proporciona una sensación de frescura increíble», valora. Y estas propiedades solo las conservan las variedades con semillas, que «son las originales».

Además, los asistentes al concurso han podido degustar otra manera de refrescarse con sandía ibicenca gracias al granizado aportado en el ágape por Daniel Lloyd Galiana, de Los Valencianos. Está elaborado con sandía ibicenca tamizada, tan dulce que no necesita que se le añada azúcar y cuyo sabor queda realzado con un toque de lima.