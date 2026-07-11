Contra Jaime Gil de Biedma. Una mirada irónica y autodestructiva

«Si no fueses tan puta! / Y si yo no supiese, hace ya tiempo / que tú eres fuerte cuando yo soy débil / y que eres débil cuando me enfurezco…/ De tus regresos guardo una impresión confusa / de pánico, de pena y descontento, / y la desesperanza / la impaciencia y el resentimiento / de volver a sufrir, otra vez más, / la humillación imperdonable / de la excesiva intimidad . / A duras penas te llevaré a la cama, /como quien va al infierno». J. Gil de Biedma en ‘Contra Jaime Gil de Biedma’. Poemas póstumos.

Gil de Biedma (1929-1990), Narciso y Calibán, poeta exquisito, se nos presenta con lúcida ironía, canalla y tierno, terrenal y espectral, fascinante y contradictorio, en inevitable lucha interna entre la conciencia narcisista y la naturaleza instintiva y carnal del erotómano impenitente y confeso: «Jamás me vino a las mientes que me pudiera enamorar de una mujer». Autor de algunos de los poemas más memorables en lengua española del siglo XX, Gil de Biedma reflexiona sobre la propia identidad y el paso del tiempo.Y aunque es conocido sobre todo por su poesía reunida en ‘Las personas del verbo’, donde juegan emoción y razón, la vida vivida y el juicio sobre la vida, aquí quiero compartir Diario del artista seriamente enfermo, un texto que explica toda su obra.

Escrito antes de publicar su primer poema, en España no vio la luz hasta 1974 y aún así mutilado para superar la fuerte censura tardofranquista, sin sus sórdidas referencias homosexuales y de prostitución infantil. El libro se camufló con la pátina de dolor existencial, expiación y reflexión sobre la vida y la muerte, enfoque que el Régimen toleró a regañadientes. El texto integral, un artefacto literario de alto voltaje, sólo pudo publicarse como ‘Retrato del artista en 1956’, según sus deseos, un año después de su muerte, en 1991.

Biedma había fallecido de SIDA en 1990, cuando hacía años que había dejado de escribir sus últimos versos, ‘Poemas póstumos’. El autor justificó su silencio: «Mi poesía consistió en inventarme una identidad, pero una vez conseguida, sólo pude callar». Con identidad escindida, como el doctor Jekylly Mister Hyde, Biedma es un ejecutivo de día y por las noches un loco Calibán: «Tengo unas furiosas ganas de joder», confiesa.

Una esquizofrenia consciente que no puede (ni quiere) controlar. Escribe a partir de sus experiencias, pero nunca sabremos qué grado hay en sus poemas de verdad y mentira. Reivindica su derecho a dar la imagen que de sí mismo quiere dar como ‘personaje’, imaginándose otro. Tanto da. Lo importante es que, en cada frase, el sentido estético está siempre por encima del hecho referencial que el Diario recoge. Si el Yo-Calibán está siempre ahí, agazapado, el Yo-Narciso, cultivado y exquisito, interpreta las experiencias de forma estrictamente poética.

La cuestión no es si Biedma utiliza sus vivencias para escribir, la pregunta es por qué y para qué escribe lo que escribe. Y lo que descubrimos es que el ‘Retrato de un artista en 1956’ es parte esencial de su obra poética, no mera autobiografía más o menos manipulada. El Diario nos proporciona las claves de las ambivalencias de su torturada identidad, de aquí que para ejemplarizar la lucha entre idealismo y realismo traiga a colación a Dorian Gray, de Oscar Wilde, el hombre escindido entre su imagen (la del arte) y su vida (la cotidiana). Un desdoblamiento que articula toda su obra y concluye como la novela de Wilde: terminado el cuadro, el ‘Retrato’, -finalizado el poema y asumida la identidad creada-, ¿qué le queda a Dorian Gray sino desaparecer?

Abandono de la escritura

Acabada su obra, el poeta sólo puede callar. Biedma abandona la escritura. El arte pretende detener el tiempo, como intenta hacer Dorian Gray con su retrato y Biedma con su poesía, pero “asumida su contradictoria identidad, ¿para qué seguir inventando ‘otra’ en el poema? Una vez que la conciencia descubre la fractura entre lo vivido y lo escrito, entre el Yo-poema y el Yo-real, hacer mutis es lo correcto. Biedma confiesa su pesimismo, su impotencia: «Poemas póstumos es ya un libro que escribo sin tener en cuenta a nadie, excepto a mí mismo. El hecho es que nunca conseguí la ilusión que me movió a escribir: leerme como si fuera otro». Son versos que escribe con un tono muy cercano a la lengua coloquial, con expresiones sencillas, directas y con un desdoblamiento del Yo casi cruel. Haciendo caricatura de sí mismo como si se sorprendiera al verse ya impotente, vencido y viejo en un espejo.

Biedma ha jugado en su obra, incluso se ha divertido contemplándose en las máscaras contradictorias de su Yo, detrás de las cuales no ha encontrado nada, sólo un vacio que ha tratado de llenar con su poesía. Su Diario, el ‘Retrato’, nos descubre la idea que tenía de que los versos pudieran rellenar aquel vacío, pero el problema es que ese juego poético de toda su vida en el que las máscaras se superponen deja como residuo el mismo y terrible vacío existencial que pretendía superar.

Estas últimas páginas en las que Gil de Biedma reflexiona sobre el Yo, el tiempo que nos devora y la escritura, son las mejores del Diario y las que también yo prefiero en sus poemas. Es cuando vemos que el Narciso del escritor se vuelve sobre sí mismo, reflexiona y, recordando con dolor la imagen mitificada del joven que ya no es y no volverá, descubre de qué va la cosa:

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