Inquietud por el calor en la escuela de verano de Can Raspalls

«Ahora no dejan a los niños ni salir al patio. Se tienen que quedar en el comedor y pasan horas de calor». Magdalena Pirklbauer explica así la situación a la que se enfrentan los niños que acuden a la escuela de verano organizada en el colegio Can Raspalls, como es el caso de su hijo. «Hay varios padres preocupados porque los niños pasan mucho calor», señala.

La mujer apunta que la climatización del centro podría estar en mejores condiciones. Así, explica que los chicos pasan el tiempo en las aulas del centro, «donde hay ventiladores» y que, a partir de las dos de la tarde se reúnen en el comedor, sala en la que «no hay nada» para paliar las altas temperaturas. Según indica, es en este espacio donde los niños «más tiempo pasan».

Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Josep contesta a este diario que el colegio de Can Raspalls dispone de ventiladores «por todo el centro». Agrega que estos «se encuentran en pleno funcionamiento durante toda la jornada escolar».

Agravante de la ola de calor

La reciente ola de calor que sufre Ibiza ha empeorado las condiciones en las que trabaja la escuela de verano. Este es el motivo por el que los monitores han debido detener las actividades diarias más refrescantes como «juegos de agua o ir a la piscina», tal y como asegura Pirklbauer.

El Ayuntamiento puntualiza que esta medida para combatir las altas temperaturas consiste en que «entre las 12 y las 14 horas no se realizan actividades en el patio, trasladando la programación a espacios interiores». Además, destaca que todos los centros de Sant Josep cuentan con «fuentes de ósmosis con agua fresca para favorecer una buena hidratación» y que organizan dos salidas semanales, una a la piscina y otra a la playa, para que los chicos puedan refrescarse.

La mujer agrega que otros padres han enviado instancias al Consistorio, aunque sin resultados por el momento: «No han hecho nada con las que se han hecho hasta ahora». «El Ayuntamiento no se mueve. ¿Cuánto tiempo puede estar ahí una instancia sin que nadie la vea?», se pregunta. Sin embargo, reconoce no saber cuándo registraron el primero de estos documentos.

Por eso, Pirklbauer asegura que los padres de los niños que acuden a la escuela de verano se plantean otras vías de protesta como la recogida de firmas, medida que opina que no tendría dificultades en prosperar: «Somos como 200 familias. En una mañana podemos conseguir algo que sirva». También confirma que manejan la idea de proponer un cambio de centro, ya que, afirma que «hay colegios donde sí funcionan» los aires acondicionados.