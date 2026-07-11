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Ibiza se suma al minuto de silencio por las víctimas de Los Gallardos
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Las instituciones de Ibiza mostraron ayer su solidaridad con las víctimas del incendio ocurrido en la localidad almeriense de Los Gallardos. El Consell y el Ayuntamiento de Santa Eulària guardaron un minuto de silencio y trasladaron sus condolencias a las familias. Sant Antoni celebrará otro acto de homenaje el lunes 13 de julio.
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