Ibiza se suma al minuto de silencio por las víctimas de Los Gallardos

Las instituciones de Ibiza mostraron ayer su solidaridad con las víctimas del incendio ocurrido en la localidad almeriense de Los Gallardos. El Consell y el Ayuntamiento de Santa Eulària guardaron un minuto de silencio y trasladaron sus condolencias a las familias. Sant Antoni celebrará otro acto de homenaje el lunes 13 de julio.