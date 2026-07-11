Ibiza a un mes del eclipse: gafas para la población, un dispositivo de seguridad sin rematar y el peligro de verlo "en un atasco"

El dispositivo de seguridad del histórico eclipse solar del próximo 12 de agosto, que será completamente visible en Ibiza y Formentera, todavía no tiene "nada cerrado" a un mes del histórico acontecimiento, que se producirá en el momento más álgido de la temporada turística.

Así lo explican fuentes del Govern a Diario de Ibiza, que añaden que se están "ultimando detalles, ya que la fase final es la más complicada y están implicadas todas las administraciones que tienen competencias". "Es un dispositivo que tiene que hacerse para cuatro islas y no solo en tierra, también en el mar. Ahí entra la Guardia Civil, Delegación de Gobierno, competencias municipales… En total son 67 municipios. En unos se ve el eclipse y el otro no, así que no todos tienen las mismas características", subrayan.

La intención es anunciar "cuanto antes" este dispositivo de seguridad, pero todavía faltan "un par de flecos" que, tal y como recuerdan desde el organismo regional, no dependen únicamente del Govern, la institución impulsora de la Comisión para la Gestión de las Actuaciones Relacionas con el Eclipse Solar Total, que está presidida por la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas.

A lo largo de este año, esta comisión se ha reunido una vez al mes para ir perfilando un plan de acción transversal para todo el archipiélago que cubre ámbitos como la protección civil, la movilidad, la comunicación y la divulgación científica ante "un fenómeno astronómico excepcional". Dentro de la comisión se conformaron varios grupos específicos, entre ellos unos de movilidad. "Es en el que más arduamente se está trabajando ahora porque es lo que falta por cerrar", detallan desde el Govern, donde recalcan que "lo más importante es la concienciación ciudadana".

Folletos informativos sobre el eclipse solar. / CAIB

Peligro de verlo en "un atasco"

"Podemos diseñar dispositivos, pero la gente también puede ayudar. Por eso, el mensaje principal que hemos trasladado es que la gente viva el eclipse, pero con seguridad. Y si lo puedes ver desde tu casa, un punto cercano o desde tu establecimiento hotelero, evita desplazamientos innecesarios. Porque al final, si tienes previsto ir a un sitio igual, lo único que vas a conseguir es quedarte en la carretera y no poder disfrutar el eclipse porque te pilla en un atasco", avisan.

En este sentido, la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif) realizó una jornada informativa el mes pasado para animar a los establecimientos a que aprovechen la oportunidad que supone el eclipse y realicen eventos propios. Iniciativas de este tipo cuentan con la plena bendición de la comisión del Govern, desde donde dejan claro que "esto no va de que el residente se quede en casa" y deje paso libre a los turistas, sino de evitar todos los desplazamientos posibles de cualquier ciudadano, ya que es la manera más eficaz de prevenir problemas derivados de aglomeraciones.

En la comisión también están en permanente contacto con las navieras y las empresas de alquiler de vehículos, a las que han hecho partícipes de las campañas de prevención e información a la ciudadanía que se viene desarrollando desde hace meses y en cinco idiomas, principalmente a través de folletos informativos. Además de riesgos de movilidad, el eclipse también lleva asociados riesgos de salud ocular, de seguridad en el mar o de incendios, ya que, teniendo en cuenta la época del año, es muy probable que la alerta de fuego sea máxima el día del acontecimiento astronómico.

En cuanto a las medidas de protección, en el Govern han adquirido gafas especiales para todos los trabajadores de los servicios de emergencias y, a través de la conselleria de Sanidad, han realizado una campaña de inspecciones para comprobar que las gafas que se pongan a la venta con motivo del eclipse otorguen la protección adecuada. Además, las mismas fuentes indican que, a través de datos facilitados por Aena y los hoteleros, han comprobado que "no hay un repunte de reservas" y que estos números son "muy similares al 12 de agosto del año pasado", cuando no hubo ningún tipo de acontecimiento astronómico, ya que el último eclipse lunar, con mucha menor expectación que el próximo, tuvo lugar en el mes de marzo.

Sant Antoni y Sant Josep

El eclipse será visible por completo en los seis municipios de las Pitiusas. Sin embargo, teniendo en cuenta que culminará en torno a las 20.33 horas, cuando el sol estará a una altura muy baja, prácticamente rozando el horizonte, los mejores lugares para disfrutarlo se encuentran en los municipios de la costa oeste, como Sant Antoni o Sant Josep.

En el caso de Sant Antoni, el municipio con la ayuda de extra de entre 10 y 15 agentes el día del eclipse, según detallan desde el Consistorio a este diario. Además, se repartirán a la población un total de 5.000 gafas homologadas. En cuanto a la movilidad, la concejala de Seguridad., Neus Mateu, ya ha advertido de la posibilidad de que colapsen algunas vías, por lo que están estudiando la opción de cerrar y acotar determinadas zonas.

Por su parte, desde Sant Josep avanzan que "previsiblemente se establecerán controles en carretera para regular y limitar accesos en determinados puntos", al tiempo que "también habrá presencia de recursos en el mar". Además, al igual que el Govern, recomendarán a la ciudadanía que, si pueden disfrutar del eclipse desde casa, eviten moverse hacia otros lugares.