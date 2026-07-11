Muñecas inquietantes, altares escondidos y cuevas con vistas: los secretos ocultos de Ibiza

Ibiza es mundialmente conocida por sus discotecas, sus playas y sus noches interminables, pero basta con abandonar las rutas más transitadas y adentrarse en sus zonas naturales para descubrir una isla muy diferente. Cuevas, altares escondidos, construcciones abandonadas y objetos difíciles de explicar forman parte de la recopilación compartida por Carlos, conocido en Instagram como @ibizasinfiltro.

Bajo el título 'Las cosas más sorprendentes que he descubierto en Ibiza', el creador de contenido reúne imágenes de algunos de los rincones y hallazgos que más le han llamado la atención después de años recorriendo la isla.

Una cama frente a es Vedrà / Captura Instagram

Entre todos ellos destaca una cama perfectamente preparada dentro de una cueva situada frente a es Vedrà. El colchón, las sábanas y las almohadas aparecen colocados ante una abertura natural con vistas directas al islote, en lo que podría ser uno de los dormitorios más peculiares de Ibiza.

También llama la atención una muñeca de ocho brazos colgando de un árbol en mitad del bosque. Su aspecto, unido a lo apartado del lugar en el que se encuentra, convierte la escena en una de las más inquietantes del vídeo.

Una muñeca de ocho brazos colgada de un árbol en Ibiza / Captura Instagram

Otro de los rincones recogidos es una formación que el autor presenta como un "jacuzzi natural", una pequeña poza moldeada por la naturaleza en la que se acumula el agua. A esta se suman un manantial escondido y una fuente natural oculta entre la vegetación.

La recopilación muestra además un pequeño diario del viajero que permanece oculto entre las rocas. En sus páginas, distintas personas han dejado mensajes, pensamientos y recuerdos de su paso por el lugar, convirtiéndolo en una especie de libro colectivo.

Altares, cuevas y construcciones abandonadas

El vídeo incluye igualmente un altar hindú escondido, un centro budista y el popular santuario de es Culleram, vinculado a la diosa Tanit. También aparece una cueva con pinturas rupestres y un altar levantado en recuerdo de las personas que fallecieron en el accidente aéreo de ses Roques Altes.

Un jacuzzi natural entre las rocas / Captura Instagram

Entre los espacios más peculiares se encuentran un acuario instalado dentro de una cueva natural, una piscina vacía y abandonada en mitad de la montaña y un agujero cuyo origen o finalidad no están claros y que el creador se pregunta si pudo servir para esconder algún objeto.

La lista se completa con el antiguo establecimiento Sluiz, un hombre conocido popularmente como el "Anuel de Ibiza" y un cementerio de animales situado en un bosque de sa Caleta.

Una serpiente de dos metros

Entre los encuentros del creador de contenido también aparece la imagen de una serpiente de alrededor de dos metros.

Aunque hace años una imagen así habría resultado excepcional, la presencia de ejemplares de gran tamaño se ha vuelto cada vez más habitual en Ibiza debido a la expansión de especies invasoras.